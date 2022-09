Schwerpunktthemen des von der O-RAN ALLIANCE veranstalteten Open RAN Summit Fyuz 2022

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 findet an 6 Veranstaltungsorten in Asien, Europa und Nordamerika statt

36 neue Vorführungen der O-RAN-Technologie im Rahmen der O-RAN Virtual Exhibition

Der von O-RAN ALLIANCE und Telecom Infra Project organisierte Open RAN Summit Fyuz findet vom 25. bis 26. Oktober 2022 in Madrid statt. Als Hauptpartner der Veranstaltung bringt die O-RAN ALLIANCE wichtige Themen auf die Tagesordnung und lädt hochkarätige Referenten ein.

Besuchen Sie die Veranstaltung und erfahren Sie die neuesten Nachrichten und Ansichten zu folgenden Themen:

Zusammenarbeit von O-RAN ALLIANCE und TIP

Etablierte Betreiber auf der ganzen Welt zeigen, wie sie Herausforderungen bei der Einführung von Open RAN meistern und mit der Implementierung vorankommen

Open RAN Cloudifizierungs-Optionen und -Realitäten

Erfolge und Herausforderungen auf der Open RAN-Anbieterseite sowie Einblicke in die Entwicklung der Wertschöpfungskette

Vielfältige Open RAN-Implementierungspfade, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betreiber abgestimmt sind

Entscheidend für den Erfolg von Open RAN ist, wie die Tests und die Integration verlaufen

Was hinter dem Hype um RAN Intelligent Controller steckt und wie ein leistungsfähiges Ökosystem maßgeschneiderten Mehrwert für Betreiber bietet

Viele weitere Themen in einer breiten Palette von Breakout-Sessions

Der Open RAN Summit Fyuz verbindet in attraktiver Weise themenbezogene Sessions mit kulinarischen Erlebnissen. Anmeldung und weitere Informationen unter www.fyuz.events.

Das O-RAN Global PlugFest Fall 2022 findet an 6 Veranstaltungsorten in Asien, Europa und Nordamerika statt

Die weltweiten PlugFests der O-RAN ALLIANCE stellen eine maßgebliche Plattform dar, die eine effiziente Weiterentwicklung des O-RAN-Ökosystems durch gut organisierte Tests und Integration ermöglicht.

Das O-RAN Global PlugFest Fall 2022, das zweite O-RAN PlugFest in diesem Jahr, findet an 6 Veranstaltungsorten statt. Bis heute haben sich mehr als 80 Unternehmen oder Institutionen angemeldet, darunter viele, die bereits sind, an mehr als einem Veranstaltungsort teilzunehmen.

Das O-RAN Global PlugFest Fall 2022 soll im Dezember dieses Jahres enden. O-RAN plant, im Anschluss seine Ergebnisse, einschließlich der endgültigen Teilnehmerliste, in den O-RAN PlugFest Virtual Showcase aufzunehmen.

Das O-RAN Global PlugFest Fall 2022 umfasst die nachstehenden Veranstaltungen.

In Asien:

Das PlugFest in Japan, ausgerichtet von KDDI, NTT DOCOMO, Rakuten Mobile, SoftBank, YRP und YRPC, zählt aktuell 14 angemeldete Teilnehmer, darunter Anritsu, Calnex Solutions, ComWorth, DZS, HCL Technologies, IP Infusion, ITRI, Keysight Technologies, LITEON, MiTAC Computing Technology, NEC, SageRAN Technology, VIAVI Solutions und Wind River.

Das PlugFest in Südkorea, ausgerichtet von LG Uplus, zählt aktuell 7 angemeldete Teilnehmer, darunter Ciena, DELL Technologies, ETRI, Innowireless, Juniper Networks, Keysight Technologies und Viettel High Technology Industries.

Das PlugFest in Südkorea, ausgerichtet von SK Telecom, zählt aktuell 10 angemeldete Teilnehmer, darunter ETRI, Intel, HFR Networks, Hewlett Packard Enterprise, Keysight Technologies und Wind River.

In Europa:

Das gemeinsame europäische O-RAN und TIP PlugFest, ausgerichtet von der Deutschen Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, TIM, Vodafone und BT, zählt aktuell 36 angemeldete Teilnehmer, darunter Aarna Networks, Acceleran, ADVA Optical Networking, AMD, Analog Devices, Anritsu, Azcom Technology, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Dell Technologies, DZS, Fujitsu, HCL Technologies, Hewlett Packard Enterprise, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, LITEON, Mavenir, MICAS, Microamp Solutions, NEC, Net AI, Nokia, Open Valley, Precision Optical Transceivers, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde Schwarz, SIAE MICROELETTRONICA, SOLiD, VIAVI Solutions, VoerEir, Wind River, VMware und Xena Networks.

In Nordamerika:

Das PlugFest in Nordamerika, ausgerichtet von CableLabs, zählt aktuell 6 angemeldete Teilnehmer, darunter Capgemini, Fujitsu, Radisys, Rohde Schwarz, Sunwave und VIAVI Solutions.

Das PocFest in Nordamerika, ausgerichtet von UNH-IOL, zählt aktuell 15 angemeldete Teilnehmer, darunter Analog Devices, Anritsu, DZS, Fujitsu, Intel, IP Infusion, Keysight Technologies, LitePoint, NEC, Rohde Schwarz, SOLiD, VIAVI Solutions, Telecom Engineering Centre, Vodafone und Wind River.

36 neue Vorführungen der O-RAN-Technologie im Rahmen der O-RAN Virtual Exhibition

Die Mitgliedsunternehmen der O-RAN ALLIANCE sind mit ihren O-RAN-basierten Implementierungen vorangekommen.

Eine Vorführung erfolgt vor Ort auf dem MWC Las Vegas:

VIAVI Solutions, Rohde Schwarz und AMD führen gemeinsam die O-RAN Open Fronthaul (OFH)-Konformitäts- und 3GPP-Vor-Konformitäts-Validierung des Referenzdesigns O-RU vor. Die O-RU von AMD wird von dem automatisierten TM500 O-RU Tester von VIAVI mit dem R&S SMW200A Vektorsignalgenerator, dem R&S FSVA3000 Spektrumanalysator und der R&S VSE Signalanalyse-Software validiert. Die Vorführung beleuchtet einen progressiven Testplan, der Funktions-, Interoperabilitäts-, Konformitäts- und Leistungstests umfasst, wobei ein einziger Kontrollpunkt für die gesamte Testumgebung zur Verfügung steht. Besuchen Sie die Vorführung am AMD-Stand W1.720

Weitere neue Vorführungen werden in Kürze auf der O-RAN Virtual Exhibition zu sehen sein.

Die nachstehenden Vorführungen im Bereich Intelligent RAN Control wurden neu hinzugefügt:

AirHop und VMware zeigen, wie durch Automatisierung und Programmierbarkeit PCI-Kollisionen/-Konfusionen effizient erkannt und behoben werden können, wodurch die RAN-Leistung optimiert wird. Der Vorschlag bietet eine Lösung für die derzeitigen RAN-Frequenzplanungs-, Konfliktreduzierungs- und Optimierungsmethoden, die kosten- und zeitintensiv sind, die Einführung neuer Dienste verlangsamen und die Leistung bestehender Dienste verringern.

Cellwize und VMware zeigen, wie man Programmierbarkeit bei jeder Art von RAN-Bereitstellung erreichen kann, einschließlich eigens dafür entwickelter RANs. Als Beispiel zeigen wir, wie rApp von Cellwize, integriert in die Centralized RIC von VMware, das EN-DC-Anchoring optimiert und so die Spektrumnutzung in eigens entwickelten RANs maximiert, was zu monetarisierbaren Leistungssteigerungen führt.

Cohere und VMware zeigen, wie Mobilfunkbetreiber mit Hilfe von RAN-Programmierbarkeit auch ohne Änderungen an Antennen, Funksystemen oder Anlagen die mobile Bandbreite verdoppeln können. Unter Einsatz der Spectrum Multiplier xApp von Cohere, die den Distributed RIC von VMware verwendet, können Diensteanbieter Breitband in ländlichen Gebieten aktivieren und dabei kostspielige Änderungen an Endgeräten oder Infrastruktur vermeiden.

Ericsson zeigt, wie CSPs das Kundenerlebnis mit SMO und rApps verbessern können. Die Ericsson FLM (Frequency Layer Manager) rApp, die auf der EIAP (Ericsson Intelligent Automation Platform) ausgeführt wird, verwaltet die Komplexität der Verteilung der Kommunikationslasten in 4G/5G-RAN-Implementierungen. Es konfiguriert das Netz automatisch, um die beste Kundenerfahrung bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung der Spektrumnutzung zu bieten.

Groundhog führt O-CLOUD und Intelligent RAN-Steuerung mittels CovMo vor, eine Cloud-native Geo-Location-Lösung, die eine Vielzahl von Herausforderungen erkennt und verringert, mit denen MNOs derzeit konfrontiert sind, darunter RAN-Optimierung, VIP-Betreuung und Strategien für die Einführung von Netzen der nächsten Generation. Dank der Kombination von überragender Genauigkeit und Geo-KPIs liefert es auf intelligente Weise wichtige Erkenntnisse über die von den Teilnehmern erlebte QoS.

Inventec und NYCU zeigen, wie O-RAN SMO in die Fabrik- und Hochschulbereiche eingebunden werden kann, ein erster Schritt zur Verwirklichung digitaler Zwillinge mit einer problemlosen Aufrüstung eines vertikalen 5G-Ökosystems aus der Perspektive der Systemintegration.

NYCU präsentiert ein 5G-O-RAN-Feld und eine SMO/xAPP-Validierungsplattform aus dem universitären Bereich in Taiwan. Es wurde für die Verbesserung der KI-Algorithmen für 5G O-RAN Private Networks, die Entwicklung der B5G-Technologie, Schulungen, Anwendungsfälle, B5G/6G-Forschung, die Implementierung der PoC-Anwendung und die Verifizierung durch Dritte auf der Grundlage der ISO-Norm 17025 entwickelt.

Polte und VMware zeigen, wie RAN-Programmierbarkeit für die Bereitstellung von präziser UE-Ortung im Submeterbereich genutzt werden kann. Durch die Verwendung von Mobilfunk als primärer Technologie (im Gegensatz zu GPS oder WLAN) bietet die App mit Near-Real-Time RIC eine globale Ortung im Innen- und Außenbereich bei geringeren Kosten und längerer Batterielebensdauer des IoT-Asset-Trackers.

VIAVI zeigt, wie mehrere xApps zusammenarbeiten können, um das Nutzererlebnis von UEs (stehend, gehend und fahrend) zu verbessern, nachdem eine Anomalie in der Funkumgebung ihren Datendurchsatz negativ beeinflusst hat.

VMware und Intel zeigen, wie einfach xApp-Partner die Intel FlexRAN E2SM-KPM und E2SM-RC-Bibliotheken, die in den Code des VMware Distributed RIC integriert sind, nutzen können, um die Leistung einer Reihe von in einem Sektor verteilten UEs zu überwachen, zu steuern und zu optimieren.

Die nachstehenden Vorführungen im Bereich Open RAN wurden neu hinzugefügt.

Anritsu präsentiert den O-RAN Open Fronthaul-Konformitätstest. Die Eigenschaften von O-RU-Sendern und -Empfängern werden mit einem Signalanalysator und -generator von Anritsu geprüft. Diese Demonstration zeigt, wie sicher und effizient spezifizierte Tests und andere realistische Testszenarien durchgeführt werden können, um die Installation und Skalierung von Open RAN zu beschleunigen.

ArrayComm stellt seine 5G Distributed Small Cell vor, eine flexible 5G-Coverage-Lösung mit geringem Stromverbrauch. Sie umfasst die White Box BBU, das Fronthaul Gateway und die O-RU. Die BBU unterstützt 2 FHGW-Verbindungen, wobei jede FHGW maximal 12 O-RU-Verbindungen unterstützt. Die Vorführung der 5G SA E2E zeigt die Leistungs- und Stabilitätstests mit gemessenen großen Uplink-Durchsätzen bei einer Vernetzung von BBU, FHGW und O-RU im Verhältnis 1:2:2.

ArrayComm präsentiert seine 5G Distributed Small Cell E2E-Leistungsfähigkeit, die auf einer White-Box-Basisstation der Marvell-Plattform basiert. Die RAN Option7.2x eCPRI Fronthaul-Schnittstelle und SCF FAPI werden von der White-Box-Basisstation verwendet. Sie kann in vielen Szenarien zur Verbesserung der Kapazitätsabdeckung eingesetzt werden und lässt sich leicht als Cloud-RAN implementieren.

Azcom Technology präsentiert sein O-RAN-basiertes Multi-RAT 5G RU Referenz-Design, das AZR-5000 RU. Die Referenz kann auch für erste Feldversuche mit 5G-Netzen oder zu Integrationszwecken genutzt werden.

CIG, Actiontec und Keysight Technologies nahmen am O-RAN ALLIANCE PlugFest teil und präsentierten dort Open Fronthaul-Funktionalität zwischen CIG O-RU und Keysight O-DU Emulator.

DeepSig führt seine OmniPHY-5G Neural Receiver Software vor, welche die 5G-Uplink-Kapazität und den Durchsatz bei gleichzeitiger Verbesserung der Energieeffizienz der O-RAN O-DU optimiert. Bei dieser Vorführung wird ein kommerzielles UE drahtlos genutzt und eine RIC xApp für die Bereitstellung von Online-Schulungen verwendet, die dazu dienen, wichtige KPIs und die Leistung der Luftschnittstelle zu verbessern.

Infosys präsentiert die Architektur seiner O-RAN-Lösung für Private 5G, Integration, End-to-End-Tests mit dem emulierten UE von Keysight und das Onboarding von Industrie 4.0-Anwendungsfällen für Unternehmen.

IS-Wireless stellt ein Multi-MNO-Szenario vor, das in Form eines neutralen Hosts unterstützt wird. Das End-to-End-Open-RAN-Netz kann in jeder Cloud automatisiert als Container bereitgestellt werden und unterstützt sowohl Open Fronthaul Split 7.2x als auch 3GPP Split 2.

GDCNi zeigt seine O-RAN-basierten disaggregierten Lösungs- und Implementierungsmodelle, die Interoperabilität mit mehreren Anbietern unter Verwendung offener O-RAN-Schnittstellen erreichen. Zum Ökosystem von GDCNi gehören zahlreiche flexible Funktionen und Implementierungsoptionen (RU, DU, RU+DU, CU+RU+DU und CU+DU+RU+5GC), die eine den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht werdende E2E-Produktlösung ermöglichen.

Keysight Technologies und Cisco zeigen die O-RAN Xhaul-Transportnetz-Testlösung, die aus Open RAN Distributed Units (O-DU) und Open RAN Radio Units (O-RU)-Emulation (IxNetwork Novus) besteht, um die Leistung von SRv6 uSID-basierten Transportnetzelementen zu validieren und die Latenzeigenschaften des Fronthaul-Verkehrs unter den von der O-RAN WG9: Open X-haul Transport Work Group spezifizierten, in der Praxis vorkommenden Bedingungen zu bewerten. Mit der robusten Xhaul-Transportinfrastruktur ermöglicht dies den erfolgreichen 5G-Einsatz.

Keysight Technologies präsentiert mit seinen Network Emulator 3. O-RAN-Implementierungen 5G-Bereitschafts-Tests, die aus Open RAN Distributed Units (O-DU) und Open RAN Radio Units (O-RU) bestehen und strenge Latenz-, Verzögerungs- und Zeitvorgaben erfüllen müssen. Der Network Emulator 3 von Keysight bildet das reale Netzverhalten nach, wird zum Testen der O-RAN-Konformität und Interoperabilität verwendet und validiert die Anwendungsstabilität, SLA und Leistung unter suboptimalen Netzbedingungen.

Keysight Technologies präsentiert IxVerify 5G O-RAN, eine Pre-Silicon-Testlösung in der Emulation mit Schwerpunkt auf O-RU System-on-Chip (SoC)-Designs. Durch die Fähigkeit O-RAN-konforme Teststimuli an das emulierte O-RU-Design zu senden, werden robuste Tests der Strahlformungs-, Vorcodierungs-, Dekomprimierungs- und iFFT-Blöcke ermöglicht, die mit den realen Szenarien nach der Implementierung übereinstimmen.

Keysight Technologies und die University of Utah haben RICtest O-RAN Near-Real-Time RIC Test Software von Keysight in das POWDER "Lab as a Service"-Automatisierungs-Framework der University of Utah integriert. Diese Integration bietet eine leistungsstarke Cloud-native Plattform für O-RAN-Tests, die automatische, bedarfsgesteuerte, workflowgesteuerte Tests und Validierungen von O-RAN Near-Real-Time RICs und xApps unterstützt.

Lenovo präsentiert eine realistische Testumgebung für Projektdesign und Experimente mit Unterstützung für Lösungen auf der Grundlage von maschinellem Lernen. Unter Verwendung des Mininet-WiFi-Emulators, der der O-RAN-Architektur und den entsprechenden Spezifikationen folgt, stellt diese Emulationsplattform KPIs dem Near-RT RIC zu Verfügung.

LIONS präsentiert sein O-RU-Interworking mit einem RAN eines Drittanbieters (O-DU/O-CU) unter Verwendung der Open Fronthaul-Konformitäts- und Leistungsspezifikationen. Es werden fünf Anwendungsfälle vorgestellt. Zwei Fälle befassen sich mit O-RU/Open Fronthaul und widmen sich der CUS-Ebene. Die anderen drei Fälle betreffen die End-to-End-Leistung des O-RAN an verschiedenen Zellstandorten, die Anbindung an das kommerzielle 5G-Kernnetz und die Mobilität von Endgeräten.

Picocom präsentiert einen Meilenstein der Interoperabilität der O-RAN Split 7.2 Architektur mit dem PC802 SoC, den Boards und der PHY-Software von Picocom sowie der Connect RAN 5G Stack Software von Radisys. Die Chips von Picocom enthalten sowohl die O-DU als auch die O-RU, die in dieser End-to-End-Vorführung über die O-RAN Open Fronthaul Interface verbunden sind.

Reign, eine neue Tochtergesellschaft von HTC, präsentiert einen offenen RAN-Stack und eine offene Schnittstelle unter Verwendung einer tragbaren 5G-Privatnetzlösung (REIGN CORE), die mehrere Erfahrungen auf dem Mobile World Congress ermöglicht, darunter auch ein verkleinertes Beispiel für das ferngesteuerte Fahren von Autos, ein KI-basiertes 5G-Überwachungskamerasystem und Cloud-VR-Streaming für HTC VIVE Focus 3 gleichzeitig über dasselbe private 5G-Netz. Der zweite Teil ist die Validierung der Ergebnisse der O-RAN E2E-Testspezifikation (O-RAN.TIFG.E2E-Test) mit Hilfe von Prüfeinrichtungen von VIAVI.

SageRAN präsentiert eine komplette White Box Small Cell-Lösung, die auf einer x86-Plattform mit einer FPGA Accelerator-Karte basiert, und beschreibt einen eigenständigen End-to-End-Anwendungsfall, bei dem White Box-Hardware für eine Indoor-Zelle verwendet wird, die MIMO und alle 4T4R unterstützt.

VIAVI Solutions zeigt die O-RAN Open Fronthaul-Leistungsprüfung einer echten O-RU, die die Konformitätsprüfung ergänzt. Eine Kunden-O-RU wird über den 3GPP Physical Layer mit dem VIAVI TM500 O-RU Tester in Verbindung mit der TMLite UE-Emulation validiert. Dabei wird gezeigt, dass die beste Leistung von der O-RU erzielt werden kann. Dadurch wird die Erfolgsquote der Integration mit einer echten O-DU und der End-to-End-Tests, die in späteren Phasen erfolgen, deutlich gesteigert.

Viettel präsentiert seine neueste O-RAN-Demonstration für die Zukunft von 5G mit der Bezeichnung Massive MIMO 32T32R. Diese Demonstration prüft das kommerzielle 5G UE OTA mit dem Viettel 5G NSA gNodeB, das auf einem Intel X86 COTS Server mit integriertem Viettel Outdoor Macro O-RU 32T32R läuft, der auf der O-RAN Kategorie B Architektur basiert. Der UE-Geschwindigkeitstest ergibt DL 1066 Mbps (4 Layer) und UL:60.8 Mbps (1 Layer).

Viettel stellt ein End-to-End-Macro-8T8R-System vor, das auf O-RAN Open Fronthaul basiert. Dieses integrierte System wird mit einer kommerziellen UE/Sim-Karte, dem öffentlichen Netz von Viettel und dem UE-Emulator von VIAVI verifiziert und unterstützt SU-MIMO 4T4R mit bis zu 1,7 Gbit/s im Downlink und 150 Mbit/s im Uplink

Viettel präsentiert ein kommerzielles 5G-UE mit Viettel 5G NSA gNodeB, auf dem die CU/DU-Software von Viettel auf demselben Intel x86-Server ausgeführt wird und das mit Mirco O-RU von Viettel integriert ist, die alle auf der O-RAN IP/UDP-Architektur aufbauen. Die O-DU und die O-RU sind dabei über ein Transportnetz verbunden. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer C-RAN Lösung von Viettel.

Wind River präsentiert eine Vorführung der CNF-Orchestrierung in eine verteilte Cloud durch den SMO über die O-RAN O2-Schnittstelle. Der Wind River Studio Conductor, der als SMO fungiert, kommuniziert mit der Plattform Wind River Studio Cloud, die eine verteilte Cloud ist, über O-RAN O2-Schnittstellen.

Wiwynn arbeitet mit Intel und WNC zusammen, um die Vorteile von 5G für AOI- und AMR-Anwendungen nutzbar zu machen und das Problem der Fabrikautomation zu lösen. Die auf O-RAN basierende 5G SA Sub-6 O-DU und O-CU Lösung von Wiwynn, die auf Wiwynn EP100 ausgeführt wird, erfüllt die Anforderungen von O-DU/O-CU und verringert den Setup-Aufwand.

WNC präsentiert ein O-RAN End-to-End-System mit O-CU/O-DU, das auf einem Wiwynn x86-Server ausgeführt wird und NG Backhaul, F1 Midhaul und 10GbE eCPRI Fronthaul unterstützt. Die O-RU ist eine Sub-6-Indoor-Picocell (4T4R mit 24dBm Ausgangsleistung pro Kanal). Das gleiche System hat den dritten O-RAN-PlugFest-Interoperabilitätstest bestanden und wird aktuell in einem privaten 5G-Netz eines großen Telekommunikationsbetreibers in Taiwan eingesetzt.

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 320 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und Hochschuleinrichtungen, die in der Branche der Funkzugangsnetze (RAN) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Teil jedes Mobilfunknetzes ist, besteht die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE darin, die Branche hin zu mehr intelligenten, öffentlichen, virtualisierten und vollständig interoperablen Mobilfunknetzen umzugestalten. Die neuen O-RAN-Spezifikationen ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und dynamischeres Ökosystem von RAN-Anbietern mit schnelleren Innovationen, um die Erfahrung der Nutzer zu verbessern. O-RAN-basierte Mobilfunknetze verbessern gleichzeitig die Effizienz der RAN-Implementierung und des Betriebs durch die Mobilfunkbetreiber. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, gibt offene Software für das RAN frei und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und beim Testen ihrer Implementierungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.o-ran.org.

