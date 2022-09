Ihre polnische Tochter mBank wird die Commerzbank auch im dritten Quartal belasten. Die mBank habe im Zusammenhang mit ihrem Schweizer-Franken-Portfolio eine zusätzliche Vorsorge von umgerechnet rund 490 Millionen Euro gebildet, gab die Commerzbank am Dienstagabend bekannt. Die Aktie rutscht deutlich ab.Das operative Ergebnis der Commerzbank werde im dritten Quartal in entsprechender Höhe belastet. Trotz der neuerlichen Vorsorge in Polen hält die Bank an ihrem Ergebnisziel für 2022 fest und will ...

