European Microwave Week - Marki Microwave ist seit über 30 Jahren ein Innovator im Bereich der Hochfrequenz- und Mikrowellenindustrie und hat heute die Erweiterung seines Millimeterwellen ("mmWave")-Portfolios um eine Reihe von Spitzenmischern mit integrierten Treibern für den Lokaloszillator (LO) bekannt gegeben. Die Mischer mit integrierten Treibern eignen sich ideal für Anwendungen mit geringem verfügbarem Platz, die große Bandbreiten und den Betrieb bei mmWave-Frequenzen erfordern. Die integrierten Treibermischer reduzieren die Größe, das Gewicht, die Leistung und die Kosten (SWaP-C) und vereinfachen gleichzeitig die Gesamtintegration des LO-Pfads für eine einfache Anwendung und optimierte Leistung.

"Für Kunden, die die beste Leistung auf engstem Raum und mit geringerem Designaufwand benötigen, sind unsere neuesten Treibermischer ein absoluter Durchbruch", so Duncan Pilgrim, Vice President of Sales and Marketing bei Marki Microwave. "Die Designs erzielen eine hohe Leistung über eine große Bandbreite bei reduziertem Antriebsbedarf und ermöglichen eine einfache Anwendung in einem traditionell komplexen Designbereich."

Die Modelle MM1A-0832HPSM, MM1A-1040HPSM und MM1A-1855HPSM sind vielseitige, breitbandige, doppelt symmetrische Mischer mit einem integrierten LO-Treiberverstärker, der einen Betrieb mit LO-Leistungen von nur -6 dBm ermöglicht. Während herkömmliche Industrielösungen mit diskreten Gehäusen oft eine unterdurchschnittliche Leistung aufweisen, nutzt das Co-Packaging von Marki Microwave eine optimale Bauteiltechnologie für die Verstärker- und Mischerfunktionen. Durch die neue Technik entfällt die Notwendigkeit einer separaten Verstärker- und Mischerschnittstelle und die Entwicklungskosten werden minimiert, ohne dass die Leistung über die gesamte Betriebsbandbreite beeinträchtigt wird. Die hervorragenden Wandlungsverluste und die Linearität der neuen integrierten Treibermischer in Verbindung mit ihrer kompakten Bauweise machen die Bauteile zu einer idealen Lösung für Hochleistungstests und -messungen, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikationsinfrastruktur und Satellitendesigns.

Verfügbarkeit

Die Modelle MM1A-0832HPSM, MM1A-1040HPSM und MM1A-1855HPSM werden ab Oktober im 3 x 4,6 mm QFN-Gehäuse erhältlich sein. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Muster und Vertriebsinformationen kontaktieren Sie bitte sales@markimicrowave.com.

Über Marki Microwave

Marki Microwave löst seit über 30 Jahren die komplexesten Probleme seiner Kunden durch die Entwicklung eines umfangreichen Portfolios von RF- und Mikrowellenkomponenten. Marki Microwave wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, die besten Mischer der Branche zu entwickeln und verfügt heute über das leistungsstärkste Portfolio an Breitband-Mischern, das Frequenzen von 10 MHz bis 130 GHz+ in den Formfaktoren Die, Surface Mount und Connectorized abdeckt. Inzwischen ist Marki Microwave der einzige Anbieter von Hochleistungs-Breitband-Mikrowellenprodukten, der mehrere Formfaktoren unterstützt, darunter Lösungen für das gesamte HF-Blockdiagramm, für die Oberflächenmontage sowie für Steckverbindungen. Da sich die Anforderungen des HF- und Mikrowellenmarktes kontinuierlich weiterentwickeln und die Lieferantenbasis sich konsolidiert, setzt Marki Microwave weiterhin alles daran, die Leistungsgrenzen zu überwinden, seinen Produktkatalog zu erweitern und die Industrie in die Lage zu versetzen, Systeme der nächsten Generation zu bauen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.markimicrowave.com.

2022. Marki Microwave, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Marki Microwave, das Marki-Logo und T3 Mixer sind Marken oder eingetragene Marken von Marki Microwave, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

