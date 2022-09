Nach dem holprigen Wochenstart am deutschen Aktienmarkt ist auch am Dienstag ein weiterer Erholungsversuch gescheitert. Die Nervosität der Anleger bleibt hoch, wie die erneut größeren Kursschwankungen zeigten. Als Belastungsfaktor im späten Handel nannten Börsianer die Angst vor weiter steigenden Gaspreisen.Grund hierfür: Der russische Staatskonzern Gazprom hatte vor Risiken beim Gastransport über die Ukraine gewarnt hatte.Der DAX drehte im Handelsverlauf mehrmals von einem klaren Plus in die Minuszone ...

