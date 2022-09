Am Montag musste die Feuerwehr zum Tesla-Werk in Grünheide ausrücken, wo es wohl zu einem größeren Brand gekommen war. Bereits in den frühen Morgenstunden waren dort Medienberichten zufolge 50 Feuerwehrleute vor Ort, um ein großes Feuer unter Kontrolle zu bringen.Die gute Nachricht ist, dass der Brand bei Tesla (US88160R1014) mittlerweile gelöscht werden konnte. Außerdem scheint auch nichts weiter zu schaden gekommen zu sein. Es hat sich wohl lediglich um einen (sehr großen) Haufen Pappe und Holz gehandelt, der in Brand geraten war. ...

