The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.09.2022
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2022
ISIN Name
AT0000740642 RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST.
AT0000740659 RAIFF.-OSTEUR.-RENT T
AT0000740667 RAIFF.-OSTEUR.-RENT VT
AT0000805460 RAIFF.-OSTEUR.-AKT. T
AT0000812938 ERSTE ST.EU.EM.R01TEO
AT0000858428 ERSTE ST.EU.EM.R01AEO
IE00BMFNWJ02 HANETF-CLEANLIV.ESG-S DLA
IE00BNTVVW33 HANETF-FISCHSBG DLA
LU0011850392 BGF-EMERG.EUROPE NAM.A2
LU0051759099 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE ADEO
LU0062756647 DWS OSTEUROPA INH.
LU0078277505 F.TEM.INV.-EAST.EUR.A ACC
LU0086828794 SEB 2-SEB E.EUR.SM+M.C. C
LU0097169550 UNIRENTA OSTEUROPA A
LU0106824104 SISF EMERG.EUROPE BDISAV
LU0117895796 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE DAEO
LU0122613903 F.TEM.INV-EAST.EUR. N ACC
LU0133666676 DEKA-CONVERG.AKTIEN CF
LU0133666759 DEKA-CONVERG.AKTIEN TF
LU0146864797 DWS RUSSIA INH.LC
LU0210529144 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE AAEO
LU0225506756 JPM-RUSSIA FD JPMRF AA
LU0232931963 SISF BRIC A ACC. EUR
LU0449509016 HSBC GIF-BRIC EQU.A C
US05551A1097 BBQ HLDGS INC. DL -,01
US49721T1016 KIORA PHARMACEUT. DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2022
ISIN Name
AT0000740642 RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST.
AT0000740659 RAIFF.-OSTEUR.-RENT T
AT0000740667 RAIFF.-OSTEUR.-RENT VT
AT0000805460 RAIFF.-OSTEUR.-AKT. T
AT0000812938 ERSTE ST.EU.EM.R01TEO
AT0000858428 ERSTE ST.EU.EM.R01AEO
IE00BMFNWJ02 HANETF-CLEANLIV.ESG-S DLA
IE00BNTVVW33 HANETF-FISCHSBG DLA
LU0011850392 BGF-EMERG.EUROPE NAM.A2
LU0051759099 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE ADEO
LU0062756647 DWS OSTEUROPA INH.
LU0078277505 F.TEM.INV.-EAST.EUR.A ACC
LU0086828794 SEB 2-SEB E.EUR.SM+M.C. C
LU0097169550 UNIRENTA OSTEUROPA A
LU0106824104 SISF EMERG.EUROPE BDISAV
LU0117895796 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE DAEO
LU0122613903 F.TEM.INV-EAST.EUR. N ACC
LU0133666676 DEKA-CONVERG.AKTIEN CF
LU0133666759 DEKA-CONVERG.AKTIEN TF
LU0146864797 DWS RUSSIA INH.LC
LU0210529144 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE AAEO
LU0225506756 JPM-RUSSIA FD JPMRF AA
LU0232931963 SISF BRIC A ACC. EUR
LU0449509016 HSBC GIF-BRIC EQU.A C
US05551A1097 BBQ HLDGS INC. DL -,01
US49721T1016 KIORA PHARMACEUT. DL-,01
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