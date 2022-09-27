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WKN: A3C686 ISIN: US49721T1016 Ticker-Symbol: 7EY 
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26.09.22
21:45 Uhr
0,174 Euro
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Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
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KIORA PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
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KIORA PHARMACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
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BBQ HOLDINGS
BBQ HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
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BBQ HOLDINGS INC17,800+1,14 %
FISCHER SPORTS BETTING & IGAMING UCITS ETF4,1330,00 %
HANETF ICAV-CLEANER LIVING ESG-S UCITS ETF4,9000,00 %
KIORA PHARMACEUTICALS INC0,174-6,95 %
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