LONDON, Sept. 27, 2022verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Anfragen von wohlhabenden Familien, die Zugang zu erstklassigen internationalen Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder über Investitionsmigrationsuchen. Die steigende Nachfrage nach und der Wettbewerb um Studienplätze an der Ivy League, an Oxbridge und anderen führenden Universitäten nach der Corona-Pandemie hat für mehr Interesse an Investitionsprogrammen gesorgt, die eine Möglichkeit für den Erhalt des Aufenthaltsrechtsoder den Erwerb der Staatsbürgerschaftfür das Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Singapurund mehrere europäische Länderbieten, in denen weltweit führende Bildungseinrichtungen angesiedelt sind.

Über 70 % der Top 1.000 unter den Hochschuleinrichtungen, die im aktuellen World University Ranking von Times Higher Educationgelistet sind, befinden sich in Ländern, die Programme zur Investitionsmigrationanbieten, wobei 18 % auf die USA und 10 % auf das Vereinigte Königreich entfallen. Dr. Juerg Steffen, CEO bei Henley & Partners, sagt, die bestmögliche Bildung für ihre Kinder sei zu einer Hauptmotivation für Investoren geworden, die über die Optionen des Aufenthalts und der Staatsbürgerschaft durch Investitionsprogramme nachdenken. "Unsere Kinder sind unser wertvollstes Kapital, und ihnen die besten internationalen Schul- und Universitätsmöglichkeiten zu bieten, ist das größte Geschenk, das wir ihnen machen können, und eine der besten Investitionen, die wir als Eltern tätigen können. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2023 mit über 125.000 wohlhabenden Investorenund ihren Familien wahrscheinlich der bisher größte Migrationsstrom von Millionären zu verzeichnen sein wird. Unsere neue Abteilung Henley & Partners Educationist entstanden, um den Kunden alle Unterstützung und Hilfe anzubieten, die sie benötigen, um in ihrem neuen Heimatland Zugang zu den besten Bildungseinrichtungen zu erhalten."

Mehr Zugangsrechte sichern

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass der Besuch einer Ivy-League-Universität den Verdienst in der Mitte der Karriere um bis zu 28,7 %steigern kann und dass Ihr Kind drei- bis viermal wahrscheinlicher zu den weltweit führenden Schulen und Universitäten zugelassen wird, wenn es Einwohner oder Bürger des jeweiligen Landes ist.

John Milne, Group Head of Education Servicesbei Henley & Partners, sagt, das Unternehmen habe ein Netzwerk von spezialisierten Beratern im Vereinigten Königreich, in Nordamerika, Australien und Europa beauftragt. Diese können die globalen Kunden vor Ort fachkundig und unparteiisch beraten. "Unser neues Team bietet Schulvermittlung und maßgeschneiderte Concierge-Services wie Unterstützung bei der Beschaffung von Studentenvisa, Sprachunterricht, Nachhilfe, Aufnahmeprüfungen und Kinderbetreuung. Es bietet mit dem Henley Academic Profiling Assessmentaußerdem eine einzigartige Online-Bewertung der schulischen Fähigkeiten von Kindern zwischen sechs und 16 Jahren, um eine Momentaufnahme der akademischen Fähigkeiten des Kindes zu erhalten. Die Ergebnisse können dazu dienen, die Leistung der Kinder an zukünftigen Schulen nachzuweisen, den schulischen Fortschritt zu verfolgen und mögliche Bereiche mit Weiterentwicklungspotenzial zu identifizieren."

Investitionsmöglichkeiten im Bildungsbereich für vermögende Familien

Für diejenigen, die den Status eines ständigen Wohnsitzesder effizienteste Weg, der eine Investition von 800.000 USD erfordert. Für Unternehmer, die sich für das Vereinigte Königreich interessieren, ist das Tier 1 Innovator Visainteressant, wenn sie einschlägige Erfahrungen in der Wirtschaft nachweisen können und mindestens 50.000 GBP investieren können. Sollten Sie sich für Kanada interessieren, bietet das Start-Up Visa ProgramDaueraufenthalt für Unternehmer und aktive Investoren in Unternehmen sowie für expandierende Unternehmen, die sich im Land niederlassen möchten.

Australien bietet derzeit im Rahmen seines Business Innovation and Investment Programvier Visastrategien an, während sein Global Talent Independent Programeinen schnellen Weg zum Daueraufenthalt für hochqualifizierte Führungskräfte, Geschäftsleute, Unternehmer und Fachkräfte bietet. Investoren können sich in Neuseelandund Singapur über das Global Investor Programeinen Wohnsitz sichern.

Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, Dominic Volek, sagt, die europäischen Golden-Visa-Programme, wie sie von Griechenland, Italien, Portugalund Spanienangeboten werden, sind ebenfalls äußerst attraktiv für Investoren, die erstklassige Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Kinder in der gesamten EU sichern möchten. "Das Portugal Golden Residence Permit Programist unser beliebtestes Aufenthaltsprogramm, da es den schnellsten, am besten definierten und nun auch bewährten Weg zur Staatsbürgerschaft bietet, natürlich vorbehaltlich der Zulassungskriterien. Als EU-Bürger hat Ihr Kind an allen Universitäten der EU-Länder die gleichen Zugangsrechte wie ein inländischer Student. Maltaist ebenfalls eine attraktive Option, da die dortigen Vorschriften eine Aufenthaltsmöglichkeit bieten, die zur Verleihung der maltesischen Staatsbürgerschaft für außergewöhnliche Leistungen durch Direktinvestitionen führen kann."

