VANCOUVER, British Columbia, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") hat eine nicht bindende Absichtserklärung ("Absichtserklärung") mit dem Norwegischen staatlichen Unternehmen Statkraft über die langfristige Lieferung von CO2-freier erneuerbarer Energie für das Vorzeigeprojekt von Euro Manganese, das Chvaletice Manganprojekt (das "CMP" oder das "Projekt"), in der Tschechischen Republik unterzeichnet. Statkraft ist der größte Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa.



Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit Baringa Partners LLP ("Baringa") an der Erstellung langfristiger Strompreisprognosen innerhalb der Europäischen Union sowie an der Identifizierung strategischer Partner gearbeitet, von denen es langfristig wirtschaftlich tragfähige, grüne Energie für das CMP beziehen kann. Die Absichtserklärung ist ein Ergebnis dieses laufenden Prozesses.

Die Absichtserklärung legt den Grundstein für die strategische Zusammenarbeit zwischen Euro Manganese und Statkraft zur Unterstützung der laufenden Netto-Null-Ziele der geplanten Verarbeitungsanlage des Projekts. Ziel ist es, einen langfristigen Stromabnahmevertrag abzuschließen, um das Projekt entsprechend dem Portfolio erneuerbarer Energien von Statkraft mit CO2-freiem Strom zu versorgen. Die Stromversorgung soll zwischen 2026 und 2027 aufgenommen werden, so der derzeitige Zeitplan für den Bau und die Inbetriebnahme des CMP.

Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der Ökobilanz des Unternehmens für das CMP zeigen den Nettonutzen auf, der sich aus der Beschaffung von Strom aus CO2-freien Quellen ergibt, wodurch das Nettoerwärmungspotenzial um die Hälfte reduziert wird.

Der President und CEO von Euro Manganese, Dr. Matthew James, sagte: "Wir freuen uns darauf, mit Statkraft zusammenzuarbeiten und einen endgültigen, langfristigen Stromabnahmevertrag abzuschließen. Die Beschaffung von langfristiger, grüner Energie für das Chvaletice-Projekt ist ein wichtiger Schritt für uns, um unsere Verpflichtung zur Herstellung von CO2-armen, hochreinen Manganprodukten zu erfüllen. Die Umweltbilanz des Chvaletice-Projekts ist zwar bereits sehr gut, aber Energie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Prozesses, und die Beschaffung von 100 % erneuerbarer Energie reduziert die CO2-Bilanz unseres Projekts um etwa 50 %. Dies zeigt nicht nur unser Engagement für einen verantwortungsvollen Betrieb, sondern verschafft uns auch einen Wettbewerbsvorteil bei Gesprächen mit potenziellen Kunden, die auf die CO2-Bilanz und die ESG-Referenzen ihrer Lieferanten achten. Wir sind stolz darauf, Teil der Energiewende zu sein - nicht nur durch die Verwendung erneuerbarer Energien bei der Herstellung unserer Produkte, sondern auch durch die Art und Weise, wie unsere Produkte in Elektrofahrzeug-Batterien eingesetzt werden."

Der Senior Vice President Trading & Origination von Statkraft, Carsten Poppinga, kommentierte: "Die Möglichkeit, wettbewerbsfähigen und grünen Strom zu beziehen, ist eine Schlüsselkomponente bei Investitionsentscheidungen energieintensiver Unternehmen, die neue Geschäftsvorhaben verfolgen wollen. In ganz Europa wollen wir unsere Partner befähigen und ihre unternehmerischen Bestrebungen unterstützen, um positive Geschäftsmodelle zu schaffen."

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um eine einzigartige Waste-to-Value-Recycling- und Sanierungsgelegenheit handelt, bei der alte Abraumhalden eines stillgelegten Bergwerks wiederaufbereitet werden. Das Chvaletice Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Über Statkraft

Statkraft ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie. Die Gruppe produziert Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, Gaskraft und liefert Fernwärme. Statkraft ist weltweit auf dem Energiemarkt tätig. Statkraft hat 4.800 Mitarbeiter in 20 Ländern.

