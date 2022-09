Die Übernahme von LeapRev bietet Recurly-Kunden einen optimierten Finanzabschluss und vereinfachte Prozesse für die Umsatzberichterstattung und -prognose

Recurly, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung und Abrechnung von Abonnements für wachstumsstarke Marken, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von LeapRev, einer globalen Lösung für Umsatzerfassung und -prognosen, bekannt gegeben. Mit dieser Akquisition wird eine einzige Quelle für Abonnementmanagement, wiederkehrende Abrechnungen und Umsatzmanagement geschaffen, die es Recurly-Kunden ermöglicht, sich trotz zunehmend komplexer und sich verändernder Standards für die Umsatzabrechnung und das Reporting stärker auf die Steigerung ihres Wachstums zu konzentrieren.

"Recurly unterstützt das Management wiederkehrender Abrechnungen für zahlreiche weltweit führende Marken. Ein Teil des Erfolges unserer Kunden ergibt sich aus der Fähigkeit von Recurly, stärker granulierte Preismodelle zu unterstützen, die nach dem Prinzip ‚Pay-as-You-Go' funktionieren. Dieser Trend hin zu flexibleren Preismodellen führt zu einem größeren Bedarf an automatisierter Buchhaltung", so Dan Burkhart, CEO und Mitbegründer von Recurly. "Wir freuen uns, das talentierte Team von LeapRev willkommen zu heißen und den weltweit erfolgreichsten Abonnementunternehmen eine erstklassige Lösung für die Automatisierung der Umsatzrealisierung zu liefern."

Die Anforderungen an die Berichterstattung zur Umsatzrealisierung ändern sich kontinuierlich und erfordern internationale Zahlungen sowie die Einbeziehung mehrerer Währungen. Die Übernahme von LeapRev erweitert die Möglichkeiten der Umsatzrealisierung der Recurly-Plattform und rationalisiert die komplexen Prozesse der Umsatzberichterstattung im Zusammenhang mit Abonnementverträgen, einschließlich der Richtlinien des FASB (ASC 606/340-40/842) und des IASB (IFRS 15). Recurly-Kunden sind außerdem in der Lage, das Umsatzmanagement über eine Vielzahl von Monetarisierungs- und Preismodellen hinweg zu optimieren und Vertragsänderungen wie Mengenrabatte, Up-Sell, Cross-Sell, Rückerstattungen, Retouren, Stornierungen, Kündigungen und Preisanpassungen problemlos zu berücksichtigen.

"Wir freuen uns, dass wir nun noch mehr Funktionen für das Umsatzmanagement anbieten können.Diese neue Lösung hilft unseren Kunden bei der Erfüllung von Berichts- und Compliance-Anforderungen und bietet Unternehmen mit einer komplexen Mischung aus Preis- und Nutzungsmodellen eine verbesserte Umsatzintelligenz und Vorhersagbarkeit", erklärte Jonas Flodh, Chief Product Officer von Recurly. "Die Erweiterung der Recurly-Plattform für Abonnementverwaltung und Rechnungsstellung um diese Funktionalität verbessert unsere Fähigkeit, den Abschlussprozess zu automatisieren und Einblicke in die Umsätze und Prognosen für eine Vielzahl von Branchen zu liefern."

Die von einem Team aus Branchenveteranen entwickelte Plattform von LeapRev bietet eine Anwendung für das Umsatzmanagement der nächsten Generation, um die Buchhaltungsstandards der Kunden zu automatisieren.

"Wir freuen uns, dem Recurly-Team beizutreten. Gemeinsam werden wir die Mission fortsetzen, die Komplexität der Abonnementverwaltung zu vereinfachen", sagte Aswin Kurella, Mitbegründer von LeapRev.

"Mit dieser leistungsstarken Kombination können wir wachstumsstarke Unternehmen weiter skalieren", erklärte Seshagiri Chilukuri, Mitbegründer von LeapRev.

Recurly bietet eine flexible und skalierbare Abonnement-Plattform zur Unterstützung des Abonnement-Handels für Tausende von Marken weltweit. Recurly unterstützt Unternehmen bei der Skalierung des Abonnentenwachstums, indem es das Kundenerlebnis optimiert und gleichzeitig die Betriebskosten für die Verwaltung wiederkehrender Rechnungen und Zahlungen reduziert.

Über Recurly

Tausende innovativer Unternehmen aus den Bereichen digitale Medien, Streaming, Publishing, SaaS, Bildung, Konsumgüter und professionelle Dienstleistungen verlassen sich auf Recurly, um mithilfe von Abonnements ein transformatives Wachstum zu erzielen. Die integrierte All-in-One-Plattform von Recurly beseitigt die Komplexität der Automatisierung von Abonnementabrechnungen im großen Maßstab, indem sie Teams in die Lage versetzt, ihre Abonnenten-Lebenszyklen bequem zu verwalten und zu optimieren. Unternehmen wie Sling, Twitch, BarkBox, FabFitFun, Paramount, Lucid und Sprout Social haben sich für Recurly entschieden, um wiederkehrende Umsätze in Milliardenhöhe zu verwalten, ihre wiederkehrenden Abrechnungen und ihr Umsatzmanagement zukunftssicher zu machen und Millionen Dollar an entgangenen Umsätzen aufgrund von Abwanderung zurückzugewinnen. Recurly wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco sowie Niederlassungen in Boulder und London. Weitere Informationen finden Sie unter https://recurly.com

