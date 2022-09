Das Unternehmen erzielte vielversprechende Ergebnisse zur Fähigkeit seiner Cyclohexasilan-Technologie, Silizium-Nanodrähte für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien zu bilden

Die Coretec Group (OTCQB: CRTG), die aktive Siliziumanoden-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für Cleantech- und neue Technologieanwendungen entwickelt, hat heute die ersten Ergebnisse einer kürzlich in Zusammenarbeit mit dem französischen Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien (CEA) durchgeführten CHS-Testreihe vorgelegt.

Zu Beginn dieses Jahres startete die Coretec Group zusammen mit Pascale Chenevier, Senior Scientist mit Schwerpunkt auf Nanowissenschaften im Energiesektor beim CEA in Frankreich, Tests zur Untersuchung des potenziellen Wachstums von Silizium-Nanodrähten, einem wichtigen Material für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Das Ziel der Tests war die Bestimmung der Fähigkeit, Silizium-Nanodrähte auf der Basis der proprietären CHS-Technologie von Coretec zu bilden.

Bei den ersten Tests erzielte das CEA vielversprechende Ergebnisse. Bei ihrer Forschung hat die Organisation bereits mehrere Materialien auf Silanbasis geprüft und dabei festgestellt, dass CHS die bisher niedrigsten Abscheidungstemperaturen und die größte Ausbeute an Silizium-Nanomaterialien aufwies. Ferner wurde bei den Tests unter Verwendung von CHS als Siliziumquelle ein einzigartiges Hybrid aus Verbundstoffen gefunden, das aus Nanodrähten und Nanoflocken besteht.

"Die einzigartige Reaktivität von CHS bei niedrigen Temperaturen ist tatsächlich vielversprechend", so Dr. Pascale Chenevier. "Diese Erkenntnis eröffnet die unerwartete Möglichkeit, die Nanostruktur und die chemische Zusammensetzung unserer Verbundstoffe für eine längere Lebensdauer zu optimieren."

"Mit den ersten Ergebnissen unserer CHS-Tests in Kooperation mit dem CEA wobei es sich hier um einen ersten Schritt handelt sind wir bereits sehr zufrieden. Das ist eine gute Ausgangslage für weitere und komplexere Analysen, die wir potenziellen Kunden und Partnern demonstrieren wollen", kommentiert Dr. K. Ramez Elgammal, Chief Technology Officer, The Coretec Group. "Die Untersuchungen sind damit längst nicht abgeschlossen, doch diese vorläufigen Testergebnisse lassen eine vielversprechende Zukunft für die Verwendung von CHS bei der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien erwarten."

Die Coretec Group und das CEA planen weitere Forschungsarbeiten, um die Fähigkeit von CHS, Nanodrähte zu bilden, sowie das Potenzial der neu entwickelten Nanoflocken weiter zu untersuchen. Auch künftig wird das Unternehmen die Ergebnisse dieser Untersuchungen und weitere wichtige Updates veröffentlichen.

