Andersen Global verstärkt seine globale Präsenz in Ostasien im Rahmen einer nicht exklusiven Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Anwaltskanzlei Lee Ko. Damit ist das globale Unternehmen jetzt auch in Südkorea präsent.

Lee Ko wurde 1977 gegründet, ist eine der ältesten Kanzleien in Südkorea und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter und 300 Partnern. Die Kanzlei bietet Klienten ein vollumfängliches Servicepaket in allen acht Rechtsgebieten: Antitrust und Wettbewerb, Bank- und Finanzwesen, Unternehmen und M&A, geistiges Eigentum, Arbeitsrecht und Beschäftigung, Gerichtsprozesse und Schiedsverfahren, Steuern und Zoll sowie Wirtschaftskriminalität. Lee Ko wird beständig von Organisationen wie Asialaw, IFLR1000, Legal 500 Asia-Pacific, Chambers Partners Asia-Pacific und anderen als Tier-1-Kanzlei bewertet.

"In der gesamten Geschichte unserer Firma haben wir uns einen Ruf als führendes Unternehmen erworben, das Klienten Best-in-Class-Service und eine umfassende rechtliche Absicherung bietet", so Senior Partner Hyeong Gun Lee. "Als Kooperationskanzlei von Andersen Global freuen wir uns darauf, unsere Expertise auf dem koreanischen Markt zu nutzen, um Klienten global zu unterstützen und alle lokalen und grenzüberschreitenden Anforderungen zu erfüllen."

"Wir haben bereits mit Lee Ko zusammengearbeitet und ihr beständiger, qualitativ hochwertiger Service wird unseren Wettbewerbsvorteil in der Region verstärken", so Mark Vorsatz, Chairman bei Andersen Global und CEO bei Andersen. "Ihre umfassenden Marktkenntnisse und synergistischen Dienstleistungen werden unserer Organisation wertvolle Unterstützung bieten und uns so für die weitere Expansion in ganz Asien aufstellen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 12.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 380 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005088/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700