Neue KI-Engine ist die größte Errungenschaft bei Produktrezepturüberprüfungen in den letzten 70 Jahren

NielsenIQ BASES, der Weltmarktführer in der Entwicklung neuer Produkte und Innovationen, freut sich mitzuteilen, dass ein Durchbruch erzielt wurde, wie Produkte mithilfe von BASES Creative Product AI getestet, überprüft und optimiert werden können. BASES Creative Product AI wurde unter Verwendung von über 100 Modellen und Algorithmen erstellt, um eine KI-Engine zu erschaffen, die die Leistung prognostizieren und neue Möglichkeiten identifizieren kann, um Produkte zu optimieren.

Die Einführung von BASES Creative Product AI ist ein bedeutender Schritt vorwärts für die nächste Generation von Tools, die Kunden in die Lage versetzen, aufregende neue Produkte für die Verbraucher zu entwickeln. BASES Creative Product AI wurde mithilfe spezieller Verbrauchertests in 35 Ländern anhand der Bewertung von mehr als 11.000 etablierten Marktprodukten geschult, um Kundenpräferenzen, sensorische Profile und demographische Daten zu erfassen. NielsenIQ führt die Schulung von BASES Creative Product AI mit weiteren Produkten fort, die die KI-Engine wöchentlich ergänzen.

"BASES Creative Product AI ist die größte Verbesserung im Bereich der Produktentwicklung seit mehr als 60 Jahren", so Chris Sinclair, Global Head of Product Optimization bei NielsenIQ BASES. "Unsere Kunden entdecken neue kreative Möglichkeiten, um die Produktrezepturen zu verbessern, was mit früheren Forschungsergebnissen nicht möglich war. Dies ist ein intelligenter, agiler, kosteneffizienter und kreativer Ansatz, um Produktrezepturen zu erstellen, die den Kunden gefallen."

BASES Creative Product AI Optimierungsanalysen können bereits für 20 Stichproben pro getestetem Produkt eingesetzt werden, was Forschungs- und Entwicklungskosten einspart und die Effizienz verbessert, wobei Einsichten aus globalen Nahrungsmittel- und Getränkekategorien genutzt werden können. Darüber hinaus können Optimierungen für individuelle Produkte in bis zu 35 Ländern erstellt werden, sodass die umfangreiche Forschungsphase entfällt, da die Ergebnissen in nur zwei Wochen vorliegen.

Der Erfolg auf dem heutigen Markt erfordert dynamische Erkenntnisse, um mit der sich rasant entwickelnden Einzelhandelsbranche Schritt halten zu können. Mit einer mehr als vierzigjährigen Erfahrung ist BASES der Goldstandard für die Konzeptualisierung, Produktbewertung und Optimierung.

