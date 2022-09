The following instruments on XETRA do have their first trading 28.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.09.2022Aktien1 US29359J2033 Ensurge Micropower ASA ADR2 LT0000128696 AB Amber Grid3 LT0000115768 Ignitis Group UAB4 LV0000101848 Virsi-A AS5 US49721T3095 Kiora Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 DE000NLB30P8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-2 DE000NLB30R4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 XS2540585564 AB Electrolux4 FR001400CZO3 Arkéa Home Loans SFH S.A.5 US00206RGN61 AT & T Inc.6 DE000A3K73Z7 R-Logitech Finance S.A.7 US91282CFL00 United States of America8 DE000HLB7788 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 US91282CFN65 United States of America