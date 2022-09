Die Inflation ist das beherrschende Thema an den Aktienmärkten. Steigen die Verbraucherpreise stark, so brechen die Aktienkurse in der Regel ein. Auch mit Blick auf die drohenden Leitzinserhöhungen reagiert der Markt sehr stark bei diesem Themenkomplex. Es gibt einige Analysten, die sagen, dass uns das Schlimmste erst noch bevorsteht. Andere, optimistischere Analysten sehen das Potenzial, dass wir einen Peak schon erreicht haben. Oder zum Herbst womöglich kurz davorstehen. Blicken wir auf die Inflation ...

