Stockholm (ots/PRNewswire) -Schwedens Natur fasziniert mit ihrer Schönheit und Ruhe - aber auch mit ihren gut gehüteten Geheimnissen. Nun können Reisende die sagenumwobene Landschaft mit einem fesselnden Hörbuch entdecken, das nur in den schwedischen Wäldern abrufbar ist. Damit wird die Wanderung zum literarischen Abenteuer, bei dem die Zuhörer selbst die Hauptrolle übernehmen und diversen Fabelwesen aus der nordischen Folklore begegnen. Die Kurzgeschichte stammt vom Bestsellerautor John Ajvide Lindqvist.Ein literarisches Naturerlebnis - nur in Schweden Das neue Hörbuch "KILN" zeigt die schwedische Natur von ihrer verwunschenen Seite und lockt die Zuhörer immer tiefer in den Wald hinein. Die Geschichte ist in der Du-Form verfasst, wodurch die Zuhörer buchstäblich in die Fußstapfen der Hauptperson treten. Unterwegs begegnen sie der bezaubernden Huldra, einer Waldnymphe. Wer diese interaktive Geschichte erleben möchte, muss sich dafür in die schwedische Natur begeben. Denn die Hörgeschichte unterliegt einer geografischen Beschränkung und ist nur in Schweden verfügbar, wo sie ihren ganzen Zauber entfalten kann. Zuhörer, die der Einladung folgen, kommen dem Geheimnis des Landes mit allen Sinnen auf die Spur."Das Übernatürliche hat in der schwedischen Kultur schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Es ist mehr als nur ein Aufhänger für die Kriminalgeschichten und 'Nordic Noir'-Filme, die das Land berühmt gemacht haben", sagt John Ajvide Lindqvist. "Jetzt ist die Welt eingeladen, Schwedens verzauberte Natur bei einem wahrhaft immersiven Erlebnis selbst zu entdecken. Als Horrorautor brauche ich im Wald nur die Schattenseite eines Steins oder die Äste eines Baumes zu sehen, und schon nimmt meine Fantasie ihren Lauf. Die Natur scheint lebendig zu werden und lockt uns zu sich."Die Mythen und Legenden hinter der Einladung von Visit Sweden Das Hörbuch schöpft aus dem reichen Schatz des schwedischen Volksglaubens und bringt ihn in die Gegenwart. Damit trifft sie einen Nerv der Zeit: Viele Urlauber kommen nach Schweden, weil sie sich nach der unberührten Natur sehnen. Aber auch der fortschrittliche Lebensstil zieht Besucher an, wie er in so vielen beliebten Fernsehserien, Büchern und Filmen dargestellt wird."Wenn man sich anschaut, was Reisende bei der Urlaubsplanung suchen, wird deutlich, dass viele etwas Neues entdecken möchten. In diesem Sinne wollen wir die Welt nach Schweden einladen, um etwas völlig anderes zu erleben", sagt Nils Persson, Marketing-Chef bei Visit Sweden. "Die schwedischen Wälder gelten seit jeher als Heimat vieler Fabelwesen. Nun können Reiselustige die Natur von ihrer magischen Seite kennenlernen - wenn sie sich trauen!"Für diejenigen, die sich trauen, ist die Hörgeschichte kostenlos auf der Website von Visit Sweden verfügbar. Auf der Website können Besucher auch die besten Orte entdecken, um die Geschichte und Informationen über verschiedene Fabelwesen aus der schwedischen Folklore zu erleben.