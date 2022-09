Die amerikanische Mid-America Apartment Communities Inc. (ISIN: US59522J1034, NYSE: MAA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 31. Oktober 2022 (Record date: 14. Oktober 2022). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 5,00 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 151,54 US-Dollar (Stand: ...

