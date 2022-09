Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist weiter auf Richtungssuche. Gestern notierte er am Vormittag zeitweise über der Marke von 12.400 Punkten. Am Nachmittag drehte der DAX dann aber endgültig in die Verlustzone. Der Schlusskurs lag bei 12.139 Zählern. Marktidee: Deutsche Börse Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend und entwickelt sich deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Im August erreichte das Papier ein Rekordhoch. Danach ging es allerdings nach unten. Jetzt muss sich entscheiden, ob es sich nur um eine Konsolidierung handelt oder zu einer größeren Korrektur wird. Anleger sollten deswegen sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite jeweils eine bestimmte Marke beachten. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1