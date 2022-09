EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ITK-Unternehmensgruppe ist neuer USU-Kunde für IT Service Management



28.09.2022 / 08:56 CET/CEST

Möglingen, 28. September 2022 Vier Tochtergesellschaften einer weltweit operierenden Unternehmensgruppe für Informations- und Kommunikationstechnik haben sich für die Lösung USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Ziel des Projekts ist die Konsolidierung der unterschiedlichen Service-Prozesse und ITSM-Tools auf einer einheitlichen und modernen Plattform. USU wird die Lösung als SaaS-Anwendung in der Open Telekom Cloud betreiben. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von zunächst 60 Monaten und ein 7stelliges Gesamtvolumen. Nach einer intensiven Evaluierung des Marktes fiel die Entscheidung zugunsten USU aufgrund der Funktionsbreite und -tiefe der modularen und skalierbaren USU-Lösung. Dazu kam die hohe fachliche Beratungsexpertise des USU-Teams. Schwerpunkt des Projekts wird das klassische Servicemanagement für die Endkunden der Gesellschaften sein. Hierfür werden sukzessive die Prozesse Incident, Problem und Change Management implementiert werden. Ergänzend soll mit USU Knowledge Management eine intelligente Lösungsdatenbank aufgebaut werden, die das IT-Team u.a. durch ein Self-Service-Modul entlasten wird. Mittelfristig ist geplant, dass weitere Konzerngesellschaften das USU-System einsetzen. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

