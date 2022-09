Neues Jahrestief im DAX - fällt heute noch die 12.000 als Marke? Chartanalyse am 28.09.2022 mit negativen Vorzeichen. Am Dienstag stieg der Markt zunächst über die Hochs des Vortages und nahm damit die alten Jahrestiefs in Augenschein. Sie lagen um 12.400 Punkte und bildeten zunächst nur eine Erholungsmarke als Pullback im aktuellen Abwärtstrend. Doch bereits in der zweiten Handelsstunde war diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...