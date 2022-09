Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Handheld Group (http://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX81Launch), ein führender Hersteller robuster Mobilcomputer, gab heute den Verkaufsstart des brandneuen Nautiz X81 bekannt, ein extrem robustes Android-Handgerät und das neueste Mitglied der beliebten Nautiz-Serie. Es verfügt über eine verbesserte Robustheit und Zuverlässigkeit im Außeneinsatz, 5G-Konnektivität und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur individuellen Anpassung.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9092151-handheld-nautiz-x81-ultra-rugged-5g-android/Das innovative 4,8-Zoll-Display ist dank seiner einzigartigen Technologie auch bei Sonnenlicht im Freien sehr gut ablesbar - ohne dabei die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Das neue Nautiz X81 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x81/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX81Launch) besitzt eine komplette Zifferntastatur und wurde dafür konzipiert, je nach Kunde und Aufgabe spezifische Anforderungen zu erfüllen. Die Erweiterungskappen ermöglichen eine individuelle Anpassung mit einer breiten Auswahl an kostengünstigen und leicht zu entwickelnden LösungenDas Handheld-Gerät ist besonders robust und haltbar. Es ist gemäß Schutzklasse IP67 als wasser- und staubdicht klassifiziert und ist widerstandsfähig gegen Stöße, Vibrationen und extreme Temperaturen. Mit einem leistungsstarken Prozessor mit 2,0 GHz, Android 12 OS und sowohl 5G als auch 4G/LTE bietet das Nautiz X81 eine robuste Rechenleistung und vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten.Anknüpfend an den langjährigen Erfolg der Nautiz-Serie von robusten Geräten befragte Handheld seine Kunden, um herauszufinden, was sie von einem bahnbrechenden neuen Gerät erwarten. Das Ergebnis ist ein komplett neuer Satz an Spezifikationen und Funktionen, aber im vertrauten Gewand."Während alle an erweiterten Leistungsmöglichkeiten interessiert waren, gab es interessanterweise auch eine überwältigende Unterstützung für den bestehenden Formfaktor", sagt Johan Hed, Leiter des Produktmanagements bei Handheld. "Wir haben also das Rad neu erfunden, ohne das grundlegende Design, die Optik und das Nutzergefühl zu verändern. Sowohl neue als auch bestehende Kunden werden merken, dass das Nautiz X81 sich genauso solide und komfortabel anfühlt wie sein Vorgänger."Neben dem revolutionären Display, der starken Akkuleistung und der umfassenden Vielseitigkeit bietet das Nautiz X81 noch weitere Upgrades in Sachen Leistung. Zu den wichtigen Zusatzfunktionen zählen:- eine physische, komplette Zifferntastatur mit eigener Scan-Taste- Android 12, Android Enterprise Recommended und Google GMS für den Zugriff auf alle Google-Apps- 5G, 4G/LTE-Hochgeschwindigkeitsdaten, WLAN, BT und NFC.- ein spezieller u-blox-Multiband-GNSS-Empfänger für schnelle und präzise Standortdaten über GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou.- Optionaler Barcode-Scanner- Umfangreiches Zubehör und Add-on-Lösungen für höhere Effizienz im Außeneinsatz.VerfügbarkeitBestellungen für das Nautiz X81 können sofort aufgegeben werden. Der Versand beginnt Ende 2022.Hilfreiche LinksDaten zum Nautiz X81 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x81/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX81Launch)Produkt-Einführungsvideo (https://www.youtube.com/watch?v=mcEdmoNQtOM)Produktzubehör (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x81/zubehor/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX81Launch)Pressefotos (https://www.handheldgroup.com/de/neuigkeiten/pressroom/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX81Launch)Über HandheldDie Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, PDAs und Tablets. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die Handheld Group, ein Teil von MilDef, hat ihren Hauptsitz in Schweden und Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.handheldgroup.com/de.Video - https://www.youtube.com/watch?v=mcEdmoNQtOMPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1907217/nautiz_x81_ultra_rugged_handheld.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/handheld-bringt-nautiz-x81-auf-den-markt-ein-extrem-robustes-5g-android-12-handheld-gerat-mit-vertrautem-nutzergefuhl-301634208.htmlPressekontakt:+46 510 54 71 70 Helmut Feurhuber,Geschäftsführung,Handheld Germany,Deutschland: +49 (8654) 77957 0 Andreas Hitz,Geschäftsführung,Handheld Swiss,Schweiz: +41 (81) 330 0555Original-Content von: Handheld Group AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162641/5331511