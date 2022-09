Die jüngste Gegenbewegung am Kryptomarkt hat sich erneut als nicht nachhaltig erwiesen. Nachdem der Bitcoin am Dienstag die 20.000-Dollar-Marke zurückerobert und im Tageshoch bis auf 20.338 Dollar gestiegen war, hat er die Gewinne über Nacht wieder vollständig abgegeben. Am Mittwochmorgen folgen ihm die meisten Altcoins auf dem Weg nach unten.Die digitale Leitwährung ist am frühen Mittwochmorgen wieder bis auf 18.533 Dollar zurückgefallen und stabilisiert sich momentan knapp unterhalb der 19.000er-Marke. ...

