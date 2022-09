Vancouver, BC - 28. September 2022 - West Mining Corp. ("West" oder das "Unternehmen") (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse der Bodenprobenahmen 2022 auf seinem Kupferprojekt Blue Cove in Neufundland erhalten hat. Insgesamt wurden 232 Proben in vier verschiedenen Zielgebieten auf dem Projektgelände entnommen. Es waren dies die Zielgebiete Hilltop, Ryles Barisway, Yellow Cove und Blue Cove.

Darüber hinaus wurde auf dem Zielgebiet Hilltop eine Bodenmessung mit einem Magnetometer durchgeführt. Die Ergebnisse und Karten zu den Ergebnissen der Bodenarbeiten wurden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Explorationsarbeiten erwiesen sich als erfolgreich bei der Definition interessanter geochemischer Ziele in allen Gebieten, wobei die aussichtsreichsten mit dem Ziel Hilltop in Zusammenhang stehen. Eine bestimmende Multi-Element-Kupfer-, Zink- und Silberanomalie, die auf Grundlage der Magnetikdaten direkt mit einem geologischen Kontakt korreliert, konnte über die gesamte Länge des Messgebiets abgegrenzt werden. Dieses geochemische/geophysikalische Ziel befindet sich in einem Gebiet, in dem in der Vergangenheit ein einzelnes 184 Fuß langes Bohrloch, das von Prospektoren mit einem Winkie-Bohrgerät niedergebracht wurde, einen Abschnitt von 5 Fuß mit einzelnen Proben durchteufte, die Gehalte von bis zu 0,49 % Cu, 2,0 % Pb und 1,9 % Zn lieferten. Geochemische Ziele wurden auch auf der Westseite des Rasters von Ryles Barisway im Bereich der bekannten Kupfermineralisierung ermittelt. Zusätzliche Arbeiten sind erforderlich, um dieses Ziel weiterzuverfolgen und die Anomalie besser abzugrenzen. Auf dem Hauptvorkommen Blue Cove war es aufgrund des schwierigen Geländes in diesem Bereich nicht möglich, Bodenproben auf effektive Weise zu entnehmen. Die Probenahmen im allgemeinen Bereich von Blue Cove wiesen jedoch auf eine Zinkanomalie in diesem Gebiet hin.

Gebietskarte mit den Standorten der Bodenmessung

Die Ergebnisse des ersten Explorationsprogramms auf dem Projekt Blue Cove verdeutlichen die Notwendigkeit für die Durchführung weiterer Arbeiten.

Nick Houghton, President und CEO, sagt dazu: "Es ist sehr ermutigend, dass wir nun die endgültigen Ergebnisse der Bodenproben aus dem Labor erhalten haben, die anomale Ausbisse entlang der Ausdehnung des Projekts Blue Cove definieren. Das Gebiet hat seinen Wert für das Unternehmen als Explorationsziel bewiesen; eine weitere Abgrenzung ist hier gerechtfertigt."

Die Bodenproben wurden auf sorgfältige und gewissenhafte Weise entnommen. Die Proben wurden vor dem Versand an Eastern Analytical Labs in Springdale, Neufundland, gekennzeichnet und gesichert. Eastern Analytical ist ein nach 17025 ISO akkreditiertes kommerzielles Labor, das seit 1987 tätig ist. Alle Proben wurden auf Gold mit dem ICP-(Induced Couple Plasma) -Multi-Element-Paket einschließlich Brandprobe analysiert.

Dean Fraser, P.Geo., ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das aussichtsreiche Projekte im fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadium erwirbt und entwickelt. Es konzentriert sich vollständig auf sein sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches, 9000 Hektar großes Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab bei einem Cutoff-Wert von 0,25 g/t Au angedeutete Ressourcen im Umfang von 561.900 oz Au und vermutete Ressourcen im Umfang von 2.773.100 oz Au, die in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight enthalten sind. Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt auch die große Kupferzone Kena sowie die historischen Gold-Silber-Minen Euphrates und Gold Cup. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Die historischen Minen und bekannten mineralisierten Zonen auf diesen drei Konzessionsgebieten werden über eine Streichlänge von 20 km strukturell kontrolliert, was durch starke geophysikalische Signaturen identifiziert wurde.

Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Veröffentlichungen.

West Mining Corp.

Nicholas Houghton

President & CEO

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "kann", "würde", "könnte", "sollte", "Potenzial", "wird", "bemüht sich", "beabsichtigt", "plant", "vermutet", "glaubt", "schätzt", "erwartet" sowie ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, einschließlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen, sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf die zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67608Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67608&tr=1



