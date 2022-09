EQS-Ad-hoc: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

VERIANOS SE erwägt die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe Köln, 28. September 2022 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), das europaweit aktive Real Estate Private Equity Unternehmen, zieht die Neuemission einer besicherten Unternehmensanleihe im Rahmen eines Private Placements mit einem Volumen von bis zu EUR 25 Mio. und einer Laufzeit von drei Jahren in Betracht. Derzeit bereitet das Unternehmen die Marktsondierung mit Bestandsinvestoren für die potenzielle Emission der Anleihe vor. Die generierten Mittel sollen sowohl der Realisierung von Investment Opportunitäten als auch der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten dienen. Über VERIANOS

VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.). Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 20046 105

Mail: ir@verianos.com Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Karolin Bistrovic

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com



Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

