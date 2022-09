Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen sind zuletzt weiter deutlich gestiegen und haben den hiesigen Rentenmarkt unter Druck gesetzt, so die Analysten der Helaba.Ähnliches zeige sich auch in den USA. Bezüglich der EZB würden die Geldmarktfuture weitere Zinsschritte bis zu einem Niveau oberhalb von 3,0% einpreisen. Dieser Hochpunkt der Erwartungen liege im Sommer 2023, während in den dann folgenden Quartalen und Jahren wieder eine leicht rückläufige Tendenz erwartet werde. In den USA stünden die impliziten Leitzinsen im Hoch bei 4,57% und dieses würden die Marktteilnehmer für das Frühjahr des kommenden Jahres einpreisen. ...

