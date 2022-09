In der zurückliegenden Börsenwoche vom 19.09. - 23.09. legte das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV auf EURO-Währungsbasis deutlich um + 1,3 % zu und entzog sich bei einem zum 23.09. nur noch 27 % betragenden Netto-Aktieninvestitionsgrad der letztwöchigen weiteren Korrektur des MSCI WORLD (Euro) um - 1,9 % einmal mehr bestens.Seit seiner Auflegung am 26.02.2019 verzeichnete das Strategiedepot Aktien Konservativ auf Währungsbasis Euro damit eine Performance von + 35,5 %, das am 03.02.2022 aufgelegte Wikifolio NTG24 AKTIEN ...

