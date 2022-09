DJ Bund erhöht Emissionsplanung im 4. Quartal um 22,5 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund erhöht das Emissionsvolumen im vierten Quartal im Vergleich zur ursprünglichen Jahresplanung von Ende 2021 deutlich um 22,5 Milliarden Euro. Die Mittelaufnahme am Kapitalmarkt erhöht sich laut Mitteilung der zuständigen Finanzagentur um 10,5 Milliarden Euro auf 47,5 Milliarden. Am Geldmarkt sollen nun 12,0 Milliarden mehr aufgenommen werden, insgesamt 59 Milliarden Euro. Hintergrund der Ausweitung der Emissionsaktivitäten seien die Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise.

Im Einzelnen soll am 18. Oktober eine neue 7-jährige Bundesanleihe zusätzlich begeben werden mit einem Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro. Die erste Aufstockung soll am 15. November mit einem Volumen von 4 Milliarden erfolgen.

Das Volumen für die am 25. Oktober geplante Aufstockung der 5-jährigen Bundesobligation werde von 3 auf 4 Milliarden Euro erhöht, heißt es weiter. Außerdem werde am 2. November zusätzlich die Grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2031 um 1 Milliarde Euro aufgestockt. Im Weiteren erhöhe sich das Volumen für die am 16. November geplante Aufstockung der 15-jährigen Bundesanleihe von 1,0 auf 1,5 Milliarden Euro.

Bei den Geldmarktpapieren erhöht sich den Angaben zufolge das Volumen für die am 10. Oktober, 31. Oktober und 28. November geplanten Aufstockungen von unverzinslichen Schatzanweisungen mit einer Restlaufzeit von drei Monaten jeweils von 3 auf 5 Milliarden Euro.

Dazu werden am 14. November, am 21. November und am 5. Dezember unverzinsliche Schatzanweisungen mit Fälligkeiten im Januar bzw. Februar bzw. April 2023 je um 2 Milliarden Euro erhöht.

