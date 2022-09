München - Die Spritpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche weiter gesunken. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,880 Euro und damit 3,0 Cent weniger als in der Vorwoche, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur.



Diesel verbilligte sich innerhalb einer Woche um 2,5 Cent und kostet im Bundesschnitt 1,996 Euro. Damit sank der Dieselpreis wieder unter die 2-Euro-Marke. Kurz vor dem Ende des sogenannten Tankrabatts hatte Diesel noch deutlich mehr als 2 Euro pro Liter gekostet. Bei E10 sind die Preise derzeit noch höher als kurz vor dem Tankrabatt-Ende, allerdings war die Senkung der Energiesteuer auf Benzin während der Geltungsdauer auch stärker als bei Diesel.

