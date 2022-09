Prof. Dr. Jan Viebig (ODDO BHF): Das Gespenst der Inflation

16.09.2022 - Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst der Inflation. Die Preissteigerungen sind mit 9,1% im August so hoch wie nie seit Bestehen der Eurozone. In ihrem Statement zur letzten EZB-Sitzung am 08.09.2022 geht die EZB von weiter erhöhtem Preisdruck über die nächsten beiden Jahre aus. Als Grund werden vor allem stark steigende Energie- und Lebensmittelpreise angeführt. Diese waren im August für zwei Drittel des Preisanstiegs verantwortlich. Vor drei Wochen haben wir an dieser Stelle bereits gesagt, dass die Inflation länger hoch und die Preisberuhigung im Jahr 2023 langsamer und schwächer ausfallen würde (siehe Investment Office View vom 26.08.2022). Mit dem Anheben ihrer Inflationsprognosen für die nächsten Jahre, die 2022 mit 8,1% und 2023 mit 5,5% deutlich über dem Ziel von 2% liegen (siehe Abbildung 1), hat die EZB unsere Vorhersage nun bestätigt. Der Preisdruck könnte sich kurzfristig sogar noch weiter verschlimmern. Im Lauf der nächsten Monate ist durchaus damit zu rechnen, dass die Schallmauer von 10% Inflation durchbrochen wird. Nach langem Zögern versucht die EZB nun entschlossen gegenzusteuern. Die Zinserhöhung um 75 Basispunkte am 8. September auf 0,75% (Einlagensatz) ist die stärkste jemals von der EZB vorgenommene Anhebung.

Die EZB prognostiziert für das Jahr 2023 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9%, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Tatsächlich beinhalten die Prognosen ein leicht negatives Wachstum im weiteren Jahresverlauf 2022, gefolgt von einer Belebung der Wirtschaft im Frühjahr 2023. Die Wachstumsprognose ist bemerkenswert optimistisch angesichts der hartnäckig hohen Inflation.

Diese sieht die EZB mit 5,5% im Jahr 2023 noch deutlich über ihrem Preisstabilitätsziel von 2%. Eine weiter stark erhöhte Inflation sehen auch die von der EZB im Rahmen der Consumer Expectations Survey befragten Verbraucher. Im Juli rechneten Verbraucher im Durchschnitt mit einer Inflationsrate von 7,1% für die nächsten 12 Monate und mit 4,7% p.a. über die nächsten drei Jahre. Um die ausufernden Inflationserwartungen der Verbraucher wieder nahe 2% zu verankern und die Inflation zeitnah wieder Richtung 2% zu drücken, wären wahrscheinlich noch mehrere deutliche Zinsanhebungen nötig. Ob die EZB das schafft, ohne eine Rezession auszulösen, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die hohe Unsicherheit bei der Energiepreisentwicklung in den nächsten Monaten erscheint dies eine große Herausforderung für die EZB, um ihr Basisszenario von 0,9% BIP-Wachstum zu realisieren.

