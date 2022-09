KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Im Jahr seines 90. Geburtstags hat der dänische Bauklötzchen-Hersteller Lego in den ersten sechs Monaten erneut hohe Gewinne eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum blieb der Betriebsgewinn mit 7,9 Milliarden dänischen Kronen (knapp 1,1 Mrd Euro) stabil. Dank großer Nachfrage stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 27 Milliarden Kronen (rund 3,6 Mrd Euro). Das starke Umsatzwachstum habe der Lego-Gruppe geholfen, die Kosteninflation bei Rohstoffen, Energie und Fracht auszugleichen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

"Wir haben 2022 einen guten Start gehabt und sind mit unserer Leistung sehr zufrieden, die nach einem außergewöhnlichen 2021 über unseren Erwartungen lag", sagte Lego-Chef Niels B. Christiansen laut der Mitteilung. Trotz globaler Unsicherheiten sei die Nachfrage nach den Produkten des Spielwarenherstellers weiter gestiegen. Besonders beliebt seien unter anderem die Reihen Lego Star Wars, Lego Technic und Lego City gewesen. Im ersten Halbjahr 2022 öffneten nach Angaben des Unternehmens 66 neue Lego-Geschäfte, 46 davon in China.

Lego wurde 1932 im dänischen Billund gegründet. Der Name des Unternehmens leitet sich von den dänischen Wörtern "Leg Godt" ("Spiel gut") ab./wbj/DP/stk