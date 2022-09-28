DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOFTBANK GROUP 17/24 XS1684384511 29.09.2022 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 17/27 XS1684384867 29.09.2022 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 18/28 XS1793255198 29.09.2022 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 18/25 XS1811213864 29.09.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOFTBANK GROUP 17/24 XS1684384511 29.09.2022 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 17/27 XS1684384867 29.09.2022 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 18/28 XS1793255198 29.09.2022 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 18/25 XS1811213864 29.09.2022 HZE/EOT
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