In Zeiten hoher Inflation feiern viele vermeintliche Langweiler-Aktien ein Comeback. Denn sie verfügen oft über ein solides Geschäftsmodell und stabile Perspektiven. Andere profitieren noch bei hoher Unsicherheit, wie es derzeit der Fall ist. Wenig überraschend ist daher, dass die Aktie der Deutschen Börse zu den Gewinnern 2022 zählt. Zwar hat der Konzern durch mehrere Übernahmen in den letzten Jahren das Segment mit Daten ausgebaut und so die Erlöse planbarer gemacht. In Zeiten hoher Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...