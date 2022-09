München (ots) -Sich gegenseitig kennenlernen, Erfahrungen austauschen und miteinander diskutieren: Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) lädt einmal im Jahr alle Ausbildungsverantwortlichen in der Systemgastronomie zum Ausbildertreffen ein. Ziel der Veranstaltung ist es, die Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Weiterentwicklung der Ausbildung zu fördern. Nicht zuletzt versteht sich diese Veranstaltung als Zeichen der Wertschätzung der täglich im Ausbildungsbereich engagierten Menschen. Auch in diesem Jahr kamen - traditionell am Donnerstag vor der Eröffnung des Münchner Oktoberfestes - wieder zahlreiche Ausbilderinnen und Ausbilder, Berufsschullehrerinnen und -lehrer sowie IHK-Vertreterinnen und -Vertreter aus ganz Deutschland in München zusammen.Workshop des Ausbildertreffens 2022Seit 2018 findet im Rahmen des BdS-Ausbildertreffens zusätzlich ein Ausbilderworkshop statt, der diesmal unter dem Motto stand "Wann soll ich denn das noch machen? Zeit- und Selbstmanagement für Ausbildungsverantwortliche". Andy Lüdemann, ein bundesweit anerkannter Experte für betriebliches Lernen und Lernen mit digitalen Medien, leitete den Workshop - und führte die 30 Teilnehmenden durch den intensiven Tag. Ziel des Workshops war es, sich mit der "Ressource Ich" zu beschäftigen, mehr über Selbst- und Zeitmanagement, Resilienz und Achtsamkeit zu erfahren und Strategien sowie Werkzeuge an die Hand zu bekommen, um mit Stress, zu wenig Zeit und zu vielen Aufgaben umgehen zu können.Natürlich ist Stress an sich etwas Gutes - sorgt in Notsituationen für schnelle Energie und versorgt uns mit Kraft. Dauerstress jedoch nicht, so betonte Lüdemann. Allerdings gebe es Rüstzeug, um mit Stress und den hohen Anforderungen im Arbeitsleben umgehen zu können. "Gerade vor dem Hintergrund des Mangels an guten Arbeitskräften sollte man sich bewusst sein, dass die Ressource Mensch gut behandelt werden muss. Gesundheit und Sicherheit in der Arbeit sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Ausbilderinnen und Ausbilder immer im Blick behalten."Alle nehmen Tipps mit nach HauseWas tun, wenn der Kopf voller Gedanken und To-do-Listen ist und das Fokussieren schwerfällt oder man nicht mehr abschalten kann? Interessant für die Teilnehmenden waren auch die Tipps zum Thema Achtsamkeit. Es gibt viele Möglichkeiten zum "Runterkommen" - und ein paar davon konnten auch live erprobt werden.Am Ende des Tages zeigten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und auch BdS-Ausbildungsreferentin Nicole Campe, die seit Jahren für das Ausbildertreffen verantwortlich ist, begeistert von dem unterhaltsamen und interessanten Workshop. Dank des intensiven und konstruktiven Austauschs konnte Jede und Jeder Tipps für sich mitnehmen, die problemlos - dem individuellen Bedarf angepasst - in den Ausbildungsalltag integriert werden können.Im Anschluss an den Workshop hieß es dann: Die Gespräche bei gutem Essen und guter Laune weiterführen und das BdS-Ausbildertreffen bei einem geselligen Beisammensein und gutem Essen im Franziskaner in der Münchner Innenstadt ausklingen lassen. Dabei gab es auch Einblicke in die Neuordnung der Ausbildungsberufe der Systemgastronomie. Claudia Letzner von der Beruflichen Schule in Elmshorn informierte über das erfolgreich abgeschlossene Mammutprojekt "Neuordnungsverfahren", das nun mit all seinen Aktualisierungen und Anpassungen an heutige Bedürfnisse, kommende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als bestens auf eine vielversprechende Zukunft in einer modernen Systemgastronomie vorbereitet.Pressekontakt:Bundesverband der Systemgastronomie e.V.Sabine JürgensPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWilhelm-Wagenfeld-Straße 2080807 MünchenT +49 89 306 58 79 45F +49 89 306 58 79 10M +49 171 89 79 391juergens@bundesverband-systemgastronomie.dewww.bundesverband-systemgastronomie.dehttps://twitter.com/BdSsystemgastroOriginal-Content von: Bundesverband der Systemgastronomie e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156852/5331812