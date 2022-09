Platin-Puts mit 68%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse befindet sich der Platinpreis in einer steilen Abwärtswelle. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Nach dem Abverkauf an die Unterstützungszone um 822 USD setzte bei Platin Anfang des Monats eine Erholung ein, die den Kurs des Edelmetalls schnell und geradlinig bis an die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 930 USD führte. An dieser Stelle versagten den Bullen die Kräfte und ein weiteres Kaufsignal blieb aus. Es folgte eine steile Verkaufswelle, die Platin aktuell wieder in die Nähe der zentralen Unterstützungszone um 822 USD einbrechen lässt.

Charttechnischer Ausblick: Kursziele der laufenden Abwärtswelle liegen zunächst bei 820 und 795 USD. Damit könnte es also zu einem weiteren Schlagabtausch in der Nähe der Jahrestiefs kommen, sollte sich der Einbruch fortsetzen. Bei einem Unterschreiten von 813 USD dürfte es allerdings gleich zu einem Rückfall auf die Supportmarke bei 773 USD kommen. Der Kursrückgang seit letzter Woche wäre dagegen gekontert, wenn es den Bullen gelingt, den Widerstand bei 893 USD zu überwinden. Bis zu diesem Punkt dürften Erholungen verpuffen. Darüber wäre hingegen mit dem Sprung über die Abwärtstrendlinie bis 948 USD zu rechnen."

Gibt der Platinpreis in den nächsten Tagen auf 795 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 889,876 USD

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Put auf Platin mit Basispreis und KO-Marke bei 889,876 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PE2VKW1, wurde beim Platinpreis von 844,70 USD und dem Euro/USD-Kurs von 0,955 USD mit 0,58 - 0,59 Euro taxiert.

Gibt der Platinpreis auf 795 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Platinpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,99 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 910 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf Platin mit Basispreis und KO-Marke bei 910 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MD8MEC6, wurde beim Platinpreis von 844,70 USD mit 7,79 - 7,99 Euro gehandelt.

Bei einem Rückfall des Platinpreises auf 795 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 12,04 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Platin oder von Hebelprodukten auf Platin dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de