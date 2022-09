DJ Bafin: Einige Banken haben bei deutlichem Abschwung "zu kämpfen"

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Falle eines "deutlichen Wirtschaftlichen Abschwungs" würden laut den Ergebnissen eines Stresstests der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und der Bundesbank einige deutsche Banken Probleme bekommen. "Die deutschen Institute sind überwiegend gut kapitalisiert. Eine niedrige zweistellige Anzahl von Instituten wird jedoch im Fall eines deutlichen wirtschaftlichen Abschwungs zu kämpfen haben", sagte der bei der Bafin für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler.

Nach seiner Aussage hat der Stresstest 2022 bei kleineren Banken (Less Signifikant Institutions - LSI) gezeigt, dass die vergangenen und aktuellen Krisensituationen die Banken fordern, aber nach aktuellem Stand beherrschbar sind. So habe das angenommene Stressszenario zu einer Verschlechterung der harten Kernkapitalquote um 3,2 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent geführt.

Die Rentabilität der kleinen und mittelgroßen Banken und Sparkassen ist demnach weiterhin gering, ein wirtschaftlicher Abschwung würde zusätzlichen Druck auf die Ertragslage ausüben. Die Zinswende könne aber mittelfristig zu Entlastungen führen. "Eine Zinswende wurde von einem Großteil der Institute noch nicht eingeplant, so dass die mittelfristigen Beiträge des Zinsergebnisses aufgrund der steigenden Zinsen eher positiver ausfallen dürften", heißt es in einer Mitteilung.

Eine kurzfristige Belastung durch die steigenden Zinsen sei für den Bankensektor "allgemein verkraftbar". Im Prognosezeitraum verschlechtert sich laut dem Bericht außerdem die Risikolage der Banken und Sparkassen. "Gehen die Banken höhere Risiken ein, müssen sie natürlich auch das Risikomanagement so anpassen, dass die Risiken tragbar bleiben", erklärte Joachim Wuermeling, der für die Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank.

Die Analyse weiterer Fokusthemen zeigte laut Bafin und Bundesbank, dass der überwiegende Teil der Banken und Sparkassen die Bedeutung von Klimarisiken für ihr Geschäftsmodell als gering bis moderat einschätzt. Weiterhin gaben die Institute mehrheitlich an, ihre Ausgaben zum Schutz vor IT-Risiken in den nächsten Jahren noch erhöhen zu wollen.

An der Umfrage der Deutschen Bundesbank und der Bafin nahmen etwa 1.300 kleine und mittelgroße deutsche Kreditinstitute teil, zeitgleich fand eine ähnliche Erhebung für die Bausparkassen statt. Sie alle stehen unmittelbar unter nationaler Aufsicht, umfassen rund 91 Prozent aller Kreditinstitute in Deutschland und machen rund 45 Prozent der aggregierten Bilanzsummen aus. Die Ergebnisse des Stresstests fließen in die Aufsichtstätigkeit von Bundesbank und Bafin ein.

