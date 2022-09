Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz abnehmender Inflationsdynamik verschärften die Notenbanken in den USA, der Eurozone und in etlichen weiteren Ländern ihre Rhetorik, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Priorität habe die Inflationsbekämpfung, ohne allzu große Rücksichtnahme auf Wirtschaftswachstum oder Rezessionsrisiken. Das sei nicht das gewesen, was die meisten Marktteilnehmer erhofft hätten. Die Vorreiterrolle der US-Notenbank bei Zinsanhebungen in den entwickelten Märkten sowie die sich abschwächende Weltwirtschaft hätten den US-Dollar weiter anziehen lassen. Dass sich die Schwellenländermärkte dennoch recht gut behauptet hätten, sei eher ungewöhnlich und ein gutes Zeichen. Zuviel sollte aber noch nicht hineininterpretiert werden. ...

