Die bank99, die Bank der Post, hat ihren 250.000sten Kunden. Mit Andreas Berger konnte der 250.000ste Kunde in der Filiale in der Weintraubengasse im 2. Wiener Gemeindebezirk begrüßt werden, wo ihm seine Bankbetreuerin Asie Seji gemeinsam mit Thomas Koller, Verkaufsleiter Ost, als Dankeschön einen Gutschein für einen Thermenaufenthalt im Wert von 250 Euro überreichte. Andreas Berger: "Mir war es wichtig, eine Filiale in der Nähe zu haben und Ansprechpartner*innen, die für mich und meine Fragen da sind. Darum habe ich mich für die bank99 entschieden."

