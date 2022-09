ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die Aktie bleibe der aussichtsreichste Wert im Ölsektor, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Reaktion auf die Energiewende sei noch nicht im Kurs berücksichtigt./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 15:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

