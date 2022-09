Die Strabag-Tochter Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat einen Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren mit Vodafone Deutschland für technische und infrastrukturelle Facility Management Leistungen unterzeichnet. Das bewirtschaftete Immobilienportfolio umfasst rund 400 Objekte in Deutschland mit einer Gesamtfläche von rund 400.000 m2. Dazu zählen Vodafone Shops, Technikgebäude, Call-Center, verschiedene Bürostandorte - so auch der 18-geschossige Vodafone-Campus am Düsseldorfer Ferdinand-Braun-Platz 1 - sowie sieben größere Rechenzentren. Zum Dienstleistungsspektrum gehören umfassende integrierte Facility Management Services, von infrastrukturellen Services, über Technisches Facility ...

