An einem Tag, an dem ohnehin schon rote Vorzeichen das Börsengeschehen dominieren, dürften sich Thyssen-Krupp-Aktionäre vermutlich verwundert die Augen reiben. Denn ein Blick auf die Kurstafel zeigt für den Stahlkocher ein Minus von mehr als zehn Prozent an! Damit bildet Thyssen-Krupp heute das Schlusslicht des Marktes. Auslöser für diesen Ausverkauf ist eine neue Studie von JP Morgan…

Die Investmentexperten haben die gesamte Branche erneut genau unter die Lupe genommen und sehen durch die Bank Schwierigkeiten auf die Unternehmen zukommen. Insbesondere im Kohlenstoffstahlbereich dürfte die Profitabilität unter den explodierenden Energiekosten massiv leiden. Bei Thyssen sieht Analyst Luke Nelson zudem eine Überbewertung gegenüber der Konkurrenz…

Folgerichtig bleibt JP Morgan bei seinem Verkaufsurteil. Das Kursziel beziffern die Experten auf 4,80 ...

