Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schlittert am Mittag um 1,8 Prozent auf 3269,07 Punkte nach unten.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben ihren Abwärtstrend am Mittwoch weiter verschärft. Sorgen bereitete Anlegern die Gemengelage aus trüber Konjunktur und einer weiteren Eskalation der Energiekrise mit Russland. Zudem deuteten Aussagen von Notenbankern in den USA und Europa auf eine weiterhin restriktive Geldpolitik hin. Unter diesen Vorzeichen schlitterte der Eurozonen-Leitindex...

Den vollständigen Artikel lesen ...