Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Hongkong SAR, China und Seoul, Korea - 27. September 2022 - BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) und GS Engineering and Construction (GS E&C) wollen gemeinsam modulare Lösungen für Anlagen zur CO2-Abscheidung erarbeiten, so die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...