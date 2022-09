DJ MÄRKTE EUROPA/DAX erobert 12.000er-Marke zurück - BoE kauft Gilts

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte können sich von ihren Tiefs deutlich erholen und notieren am Mittwochmittag nur knapp im Minus. Die Nachrichtenlage verändert sich nahezu stündlich, der Handel verläuft hektisch und mit sehr großen Schwankungen. Per se sind die Aussichten für die Eurozone weiterhin nicht gut, an der Börse wird eine Rezession mit Blick auf die unsichere Energieversorgung nun langsam eingepreist. Der DAX fiel am Morgen erst einmal auf 11.863 und damit auf Jahrestief. Die Banken und Stahlwerte wurden massiv abverkauft und machen die aktuelle Erholung nicht mit.

Diese löste die Nachricht aus, dass die Bank of England am Anleihenmarkt interveniert, also britische Staatsanleihen kauft. Dort gab es seit Freitag letzte Woche einen massiven Preisverfall, der sich auch auf die anderen Anleihemärkte in Europa auswirkte. Mit der Ankündigung der Notenbank stabilisieren sich nicht nur die Bondmärkte und legen im Tagesverlauf deutlich zu, auch die Aktien legen reflexartig zu. Denn ihnen wird hier durch eine Notenbank wieder Liquidität zugeführt, nicht entzogen. Dies wird sofort an der Börse gefeiert. Wie lange, das ist sicherlich die Frage, denn das Quantitative Tightening ist nur bis zum 31.12 verschoben. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 12.066 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent tiefer bei 3.311 Zählern. Der Euro notiert mit 0,9580 etwas fester zum Dollar.

Miese Verbraucherstimmung, weiter steigende Inflation

Die Verbraucher in Deutschland befinden sich in einer veritablen Depression, fasst Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck, die aktuelle Situation zusammen. Das GfK-Konsumklima sei auf den tiefsten Stand seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991 eingebrochen. Dies liege vor allem am ebenfalls neuen Rekordpessimismus der befragten Konsumenten hinsichtlich ihrer Einkommenserwartungen. Um Vorsorge für stark erhöhte Strom- und Gasrechnungen zu treffen, schränken die Verbraucher zudem ihren Konsum bei nicht dringend benötigten Gütern immer weiter ein.

Greil glaubt nicht, dass die Konsumenten kurzfristig aus diesem Tal der Tränen herauskommen. Im Gegenteil: Die während der Corona-Pandemie von vielen Verbrauchern aufgebauten überschüssigen Ersparnisse seien nach der Sommerurlaubs-Saison bereits weitgehend aufgebraucht. Daher dürften zunehmend neue Rücklagen zur Bezahlung für die deutlich höher befürchteten Heizkostenabrechnungen gebildet werden.

Pharmasektor von Alzheimer-Studie gestützt - Morphosys haussieren

Gegen die schwächere Tagestendenz liegen Pharmaaktien gut im Markt, der europäische Sektor-Index legt um 1,3 Prozent zu. Im Handel heißt es, die Stimmung werde gestützt von einer positiven Phase-III-Studie für ein mögliches Alzheimer-Medikament von Eisai und Biogen. Dieses basiere auf einer monoklonalen Antikörper-Behandlung. Auch Roche arbeitet an einem Präparat mit einem von Morphosys generierten Alzheimer-Antikörper. Roche gewinnen 5,4 Prozent, für Morphosys geht es um 20 Prozent steil nach oben.

Unternehmensseitig kommt - insbesondere für Technikaktien (-1,0%), ein Stimmungsdämpfer von Apple. Offenbar ist die Nachfrage nach dem neuen iPhone 14 geringer als erwartet. Wie Bloomberg berichtet, sollen dieses Jahr nun doch nur 90 Millionen Geräte produziert werden. Zuvor sei eine Produktionsausweitung um etwa 6 Millionen ins Auge gefasst worden.

Ansonsten ist das Meldungsaufkommen der Unternehmen weiter dünn. Die Commerzbank (-4,4%) muss für ihre polnische Tochter mBank die Risikovorsorge erhöhen, hat aber die Prognose für das Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Die Commerzbank sei eine Mittelstandsbank, und der Mittelstand sei ganz besonders hart von der Energiekrise betroffen, heißt es im Handel. Der Sektor der europäischen Banken stellt mit einem Minus von 2 Prozent den größten Verlierer.

Weiter erfolgreich gestaltet sich der Börsengang von Porsche. Der Ausgabepreis dürfte im Tagesverlauf am oberen Ende der Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro festgelegt werden. Im Handel ist von einer immensen Nachfrage die Rede. Institutionelle Investoren haben bis Mittwoch um 14 Uhr Zeit, Aufträge zu erteilen. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Donnerstag geplant.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.304,09 -0,7% -24,56 -23,1% Stoxx-50 3.320,15 -0,2% -7,26 -13,1% DAX 12.066,50 -0,6% -73,18 -24,0% MDAX 21.965,58 -1,7% -377,02 -37,5% TecDAX 2.640,66 -0,5% -14,47 -32,6% SDAX 10.390,22 -1,3% -133,00 -36,7% FTSE 6.956,51 -0,4% -28,08 -5,4% CAC 5.724,33 -0,5% -29,49 -20,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,20 -0,02 +2,38 US-Zehnjahresrendite 3,91 -0,04 +2,40 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:34 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 0,9565 -0,3% 0,9566 0,9618 -15,9% EUR/JPY 138,31 -0,5% 138,40 139,27 +5,7% EUR/CHF 0,9462 -0,6% 0,9521 1,0104 -8,8% EUR/GBP 0,8964 +0,3% 0,8958 0,8922 +6,7% USD/JPY 144,65 -0,1% 144,69 144,72 +25,7% GBP/USD 1,0662 -0,6% 1,0679 1,0786 -21,2% USD/CNH (Offshore) 7,2358 +0,7% 7,2362 7,1820 +13,9% Bitcoin BTC/USD 19.004,60 +0,1% 18.790,73 20.208,82 -58,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,14 78,5 +0,8% +0,64 +12,5% Brent/ICE 86,96 86,27 +0,8% +0,69 +17,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 197,41 186,10 +6,1% +11,31 +240,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.628,88 1.629,08 -0,0% -0,20 -11,0% Silber (Spot) 18,26 18,48 -1,2% -0,22 -21,7% Platin (Spot) 848,08 852,45 -0,5% -4,38 -12,6% Kupfer-Future 3,29 3,31 -0,6% -0,02 -25,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

