Zum Franken ist der Euro im Verlauf des Vormittags deutlich unter die Marke von 95 Rappen getaucht und notiert mit 0,9457 rund einen halben Rappen tiefer als noch am Morgen.Frankfurt - Der hohe Abwärtsdruck auf den Euro hält an. Zur US-Währung fiel der Kurs zeitweise bis auf 0,9536 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Am Mittag wird der Euro nur geringfügig höher bei 0,9553 Dollar gehandelt. Zum Franken ist der Euro im Verlauf des Vormittags deutlich unter die Marke von 95 Rappen getaucht und notiert mit 0,9457 rund einen halben Rappen tiefer...

