Die erneute Leitzinserhöhung der amerikanischen Notenbank belastet dieser Tage die internationalen Kapitalmärkte. Das Marktumfeld könnte für Anleger kaum komplizierter sein. Rohstoffexperte und CEO von Tiberius Asset Management, Christoph Eibl, schätzt in diesem Interview die aktuelle Lage am Rohstoffmarkt ein. Im Fokus stehen vor allem die Zinsentscheidung der Fed, die Entwicklung der Ölpreise und die Zukunftsaussichten für Gold.