Wien (www.fondscheck.de) - Sie waren die Überflieger an der Börse: Technologietitel, so die Experten von "FONDS professionell".Doch zuletzt hätten sie den Gesamtmarkt mit heruntergerissen. Würden sich nun Chancen eröffnen? Darüber würden die Meinungen auseinander gehen.Richard Clode von Janus Henderson lenke den Horizon Technology Leaders (ISIN LU0070992663/ WKN 989234) sowie den neu aufgelegten Horizon Sustainable Future Technologies (ISIN LU2342241663/ WKN A3CWR5). Dieser Fonds setze auf nachhaltige Technologien. Clode sehe in diesem Segment durchaus Chancen. ...

