- Probenahme aus Aufschlüssen führt zu Entdeckung einer bisher unbekannten Zielzone mit hochgradiger Spodumenmineralisierung

- Indikatorelemente deuten auf Vorkommen von stark differenzierten LCT-Pegmatiten hin

- Gezielte Sondierung vorrangiger Gebiete anhand der chemischen Beschaffenheit der regionalen LCT-Pegmatitvorkommen

- Gültigkeitsbescheinigung des BLM von zusätzlich 220 abgesteckten Claims im Lithiumprojekt Liberty steht noch aus

Vancouver, British Columbia, 28. September 2022 - United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) ("ULTH" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom US Bureau of Land Management ("BLM") eine Mitteilung erhalten hat, mit der die Gültigkeit von 508 nicht patentierten Bergbaukonzessionen (Lode Mining Claims) in der Nähe der Stadt Custer in South Dakota, die sich über eine Fläche von knapp 16 Quadratmeilen (40 Quadratkilometer) erstrecken, bestätigt wurde. Dieses Gebiet ist für den historischen Abbau von Lithium-Cäsium-Tantal ("LCT")-Pegmatiten bekannt, der vor allem während und nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte, und war damals der zweitgrößte Berylliumproduzent der Vereinigten Staaten.

United Lithium wurde auf die früheren Förderaktivitäten in der Pegmatitprovinz Black Hills aufmerksam, sondierte die entsprechenden Chancen und kam zu dem Schluss, dass die Entdeckung von Ausläufern der hochgradig mit Lithium mineralisierten Pegmatitformation, wo der Abbau stattfand, und auch von neuen Zonen sehr wahrscheinlich ist. Derzeit finden sich in der Region mehrere Pegmatitformationen, wo derzeit ein Abbau durch Privatunternehmen zur Herstellung von hochwertigen Feldspat-, Glimmer- und Quarzprodukten stattfindet.

Wenn in den Vereinigten Staaten nicht patentierte Bergbauclaims abgesteckt werden - vor allem in Gebieten, wo der Grunderwerb sehr umkämpft ist -, prüft das BLM den Zeitplan, die Absteckungsverfahren und die ordnungsgemäße Einreichung von Anspruchserklärungen, um die Gültigkeit der Bergbauclaims anzuerkennen. Dieser Prozess wurde vom BLM für die in Abbildung 1 dargestellten Konzessionsflächen abgeschlossen. Bei den Gebieten innerhalb der Außengrenzen der Claims, die in Abbildung 1 als nicht abgesteckt dargestellt werden, handelt es sich größtenteils um Privatbesitz, wo kein Abstecken möglich ist.

Regionale geochemische Probenahme aus Gesteinssplittern

Zeitgleich mit dem Abstecken der Claims wurden 226 Gesteinssplitterproben aus einigen der Ausbisse der Pegmatitkörper entnommen, die über die gesamte Konzessionsfläche verteilt sind. Anhand der Ergebnisse der Probenahme wurden Zonen mit hohen Lithium-(Li)-, Beryllium-(Be)-, Zinn-(Sn)- und Cäsium-(Cs)-Werten ermittelt. Die geplottete Darstellung der Analyseergebnisse im Hinblick auf die Hauptelemente lässt auf ein Schichtungsmuster schließen, in dem sich drei Bereiche abzeichnen: eine zentrale Li-Be-Sn-Zone, flankiert von einer Be-Li-Zone und einer K-Cs+/-Li-Zone, mit klar erkennbaren Überschneidungsbereichen. Von Interesse sind die Darstellungen der historischen Mine Helen Beryl (Abbildungen 3, 4 und 5), der Mine Tip Top, der Mine Tin Mountain und des Lithia Lode. Aber auch neue Ziele wurden ermittelt, bei denen eine genauere Abgrenzung und eine nachfolgende Prioritätenreihung erforderlich ist. Das sich abzeichnende Muster ist in Abbildung 2 ersichtlich.

Abbildung 1: Lithiumprojekt Liberty, Custer, South Dakota, vom BLM zuerkannte Claims und historische Minen

Abbildung 2: Darstellung der Elementschichtung in der LCT-Pegmatitformation im Lithiumprojekt Liberty in South Dakota

Abbildung 3: In-situ-Spodumenkristall im Bereich der Lagerstätte Helen Beryl - Bildquelle: Christopher Wentzell

Abbildung 4: Spodumenkristall aus der Lagerstätte Helen Beryl - Bildquelle: Christopher Wentzell

Abbildung 5: Spodumenkristall aus der Lagerstätte Helen Beryl - Bildquelle: Christopher Wentzell

United Lithium betreibt sowohl in Europa als auch in Nordamerika mehrere aussichtsreiche Lithiumprojekte, um sich langfristig als nachhaltiger Lieferant von Lithium für den Wachstumsmarkt der Lithiumionenbatterien zu positionieren.

Die von United Lithium eingereichten Proben wurden von ALS Limited Labors in Elko, Nevada und Vancouver, British Columbia, mit der ME-MS89L-Technik analysiert.

Mark Saxon (FAusMM), der technische Berater des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure or Mineral Projects) die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen erstellt bzw. geprüft.

Für das Board of Directors

Michael Dehn

President, Chief Executive Officer und Director

Über United Lithium Corp.

United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.

Die konsolidierten Finanzabschlüsse des Unternehmens sowie die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter https://unitedlithium.com/ oder in seinem Profil auf SEDAR unter http://www.sedar.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen mit allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

