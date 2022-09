Wien (www.fondscheck.de) - Prashant Sharma, in der Geschäftsführung der Meag als CIO Public Markets tätig, zieht sich von seinem Amt zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Laut dem Vermögensmanager von Munich Re und Ergo habe sich Sharma aus familiären Gründen dazu entschlossen, seinen Vertrag nicht zu verlängern und die Meag zu verlassen. Er wolle näher bei seiner Familie in London sein. Seine Tätigkeit ende einvernehmlich Ende Oktober, bis zum Jahresende werde er der Meag aber noch beratend zur Verfügung stehen. ...

