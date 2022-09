Goldpreis erholt sich - Bank of England und EZB im Blick

Der Goldpreis hat am Mittwoch vorerst weitere Verluste abwenden können, nachdem die Bank of England (BoE) ankündigt hat, vorübergehend langlaufende britische Anleihen kaufen zu wollen. Gleichzeitig blicken Anleger auf die jüngsten Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Nachmittag rund 1.628 Dollar und damit so viel wie am Vortagesschlusskurs. Bank of England ergreift Notfallmaßnahmen und warnt vor Risiken der Finanzstabilität "Die Bank wird ab dem 28. September vorübergehende Käufe von britischen Staatsanleihen mit langer Laufzeit durchführen. Der Zweck dieser Käufe wird darin bestehen, geordnete Marktbedingungen wiederherzustellen", hieß es in einer Erklärung. Gleichzeitig warnte der Währungshüter vor einem "wesentlichen Risiko für die britische Finanzstabilität", sollten die Turbulenzen auf dem Markt für britische Staatsanleihen weiter anhalten. Zudem wurde eine "Verschärfung der Finanzierungsbedingungen und eine Verringerung der Kreditvergabe an die Realwirtschaft" in Aussicht gestellt. Die GILT-Bestände in Höhe von 838 Milliarden Pfund sollen im nächsten Jahr um 80 Milliarden Pfund reduziert werden. Der geplante Verkaufsstart für nächste Woche soll demnach angesichts der aktuellen Marktbedingungen verschoben werden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde will Zinsen weiter anziehen "Wir werden tun, was wir tun müssen. Das heißt, die Zinsen in den nächsten Sitzungen erhöhen", sagte EZB-Präsidentin Lagarde am Mittwoch in Frankfurt am Main. Mittelfristig strebt der Währungshüter eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an. Im August hatten die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel noch bei 9,1 Prozent gelegen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

