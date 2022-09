Berlin (ots) -Jedes Jahr sterben in Europa 400.000 Menschen vorzeitig an hoher Luftverschmutzung. Und das, obwohl die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid nahezu flächendeckend eingehalten werden. Das belegt: Die gesetzlichen Grenzwerte sind zu lasch und müssen dringend angepasst werden, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Deshalb unterstützt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine Verfassungsbeschwerde für Saubere Luft.Bereits vor einem Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Empfehlungen für globale Luftqualitätsstandards aktualisiert und klargemacht: Eine massive Verschärfung der aktuellen Grenzwerte ist notwendig. Im Oktober wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für die Überarbeitung der Luftqualitätsrichtlinie vorlegen.James Strock, ehemaliger Umweltminister des US-Bundesstaats Kalifornien, gründete die mächtige Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) und setzte bereits in den 90er Jahren die damals höchsten Abgasstandards für Pkw in San Diego und Los Angeles durch. Die DUH präsentiert nun im Vorfeld des Clean Air 2.0 Symposium die nächsten Schritte im Kampf für die Saubere Luft in Deutschland und Europa. Wie können die WHO-Empfehlungen kurzfristig in verbindliches Recht auf europäischer und nationaler Ebene überführt werden? Und mit welchen Maßnahmen können die empfohlenen Grenzwerte eingehalten werden?Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung über presse@duh.de erforderlich. O-Töne oder separate Interviews organisiert gerne ebenfalls die Pressestelle. Die Veranstaltung wird in englischer und deutscher Sprache mit jeweiliger Übersetzung stattfinden.Datum:Mittwoch, 5. Oktober 2022 um 8:30 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, DachgeschossTeilnehmende:- James Strock, Ehemaliger Umweltminister des US-Bundesstaats Kalifornien- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUHLink:Weiterführende Informationen zum Clean Air 2.0 Symposium finden Sie hier: https://www.duh.de/index.php?id=7742Pressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5332215