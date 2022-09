Die Do & Co-Aktie ist derzeit mit Blick auf den Kursentwicklung im schwierigen Fahrwasser. Konkret hat das Papier des österreichischen Flug-Caterers im September bisher rund 13 Prozent verloren. Allein am heutigen Mittwoch steht ein Minus von rund zwei Prozent zu Buche. Grund dürften negative Einschätzungen zur Reisebranche sein. Bank Austria berichtete jüngst, dass nach einem starken Aufholprozess in der ersten Jahreshälfte 2022 die Tourismuskonjunktur im Herbst wieder abkühlt. DER AKTIONÄR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...